VIDEO: ¿El hantavirus es una amenaza como el COVID-19? Esto respondió Trump a los periodistas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes, 8 de mayo, sobre el hantavirus, una enfermedad transmitida por ratones y que se le relaciona con tres muertes a bordo del crucero MV Hondius.

Durante un breve encuentro con un grupo de periodistas, Trump dijo que el hantavirus está «muy bien controlado» y espera que los estadounidenses «no tengan motivos para preocuparse» como en el caso del COVID-19.

«Esperamos que esté todo bajo control. Creo que mañana haremos un informe completo al respecto», dijo el mandatario, durante una visita improvisada para examinar las renovaciones del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

«Tenemos a mucha gente, mucha gente muy competente, estudiándolo. Todo debería estar bien. Eso esperamos», sostuvo.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y autoridades sanitarias europeas mantienen una postura cautelosa frente a este virus poco común, similar a la gripe y asociado a roedores.

Pese a la cautela, de momento consideran que el riesgo para la población general es bajo.

Según el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la transmisión de la cepa andina —la única variante de hantavirus capaz de pasar entre humanos— ocurre principalmente en contactos estrechos y prolongados, como familiares o parejas.

Por su parte, el director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, afirmó que el hantavirus «no se transmite por personas asintomáticas» y que el riesgo para el público estadounidense «es muy bajo».

#8May | El presidente Trump dice que "parece que tenemos las cosas bajo un control muy bueno" cuando le preguntan sobre el hantavirus Video: Fox News pic.twitter.com/dLovCagCYR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 9, 2026

Añadió que Estados Unidos participa en la respuesta internacional con su principal experto en hantavirus, quien asesora a organismos globales y autoridades locales.

En el caso del crucero MV Hondius, lo que se precisó es que los primeros contagios estarían vinculados a dos pasajeros que viajaron por zonas de Argentina, Chile y Uruguay donde habita el roedor transmisor.

ESTADOUNIDENSES EN EL BARCO

Oceanwide Expeditions informó que seis estadounidenses desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril, mientras otros 17 permanecen a bordo.

Trump no aclaró qué acciones toma su administración para repatriarlos. Paralelamente, autoridades de Arizona, California, Georgia y Virginia monitorean a residentes que regresaron del crucero, aunque ninguno presenta síntomas.

Hasta ahora, la OMS confirmó cinco casos y mantiene otros tres como sospechosos.