EEUU

VIDEO: ¿El hantavirus es una amenaza como el COVID-19? Esto respondió Trump a los periodistas

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El presidente Donald Trump afirma que el hantavirus está "muy bien controlado" / Cortesía: EFE

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes, 8 de mayo, sobre el hantavirus, una enfermedad transmitida por ratones y que se le relaciona con tres muertes a bordo del crucero MV Hondius. 

Contenido

Durante un breve encuentro con un grupo de periodistas, Trump dijo que el hantavirus está «muy bien controlado» y espera que los estadounidenses «no tengan motivos para preocuparse» como en el caso del COVID-19.  

- Publicidad -
Ad image

LEA TAMBIÉN: RATÓN COLILARGO, EL ANIMAL VINCULADO A LA CEPA ANDINA DEL HANTAVIRUS QUE SE TRANSMITE ENTRE LAS PERSONAS

«Esperamos que esté todo bajo control. Creo que mañana haremos un informe completo al respecto», dijo el mandatario, durante una visita improvisada para examinar las renovaciones del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.  

«Tenemos a mucha gente, mucha gente muy competente, estudiándolo. Todo debería estar bien. Eso esperamos», sostuvo.  

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y autoridades sanitarias europeas mantienen una postura cautelosa frente a este virus poco común, similar a la gripe y asociado a roedores.  

Pese a la cautela, de momento consideran que el riesgo para la población general es bajo. 

Según el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la transmisión de la cepa andina —la única variante de hantavirus capaz de pasar entre humanos— ocurre principalmente en contactos estrechos y prolongados, como familiares o parejas.  

Por su parte, el director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, afirmó que el hantavirus «no se transmite por personas asintomáticas» y que el riesgo para el público estadounidense «es muy bajo». 

Añadió que Estados Unidos participa en la respuesta internacional con su principal experto en hantavirus, quien asesora a organismos globales y autoridades locales.  

En el caso del crucero MV Hondius, lo que se precisó es que los primeros contagios estarían vinculados a dos pasajeros que viajaron por zonas de Argentina, Chile y Uruguay donde habita el roedor transmisor. 

ESTADOUNIDENSES EN EL BARCO  

Oceanwide Expeditions informó que seis estadounidenses desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril, mientras otros 17 permanecen a bordo.  

Trump no aclaró qué acciones toma su administración para repatriarlos. Paralelamente, autoridades de Arizona, California, Georgia y Virginia monitorean a residentes que regresaron del crucero, aunque ninguno presenta síntomas.  

Hasta ahora, la OMS confirmó cinco casos y mantiene otros tres como sospechosos. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 08/05
$ USD: 499,86 Bs
EUR: 588,09 Bs
jojobet girişhacklinkjojobetJojobet GirişBetcioBetcioLetMeJizzivermectin tabletMadridbetMadridbetPusulabetfapdexmeritbetmarsbahisCasibom GirişmarsbahismarsbahismeritbetpokerklasTophillbetmarsbahis girişJojobet GirişcasibomCasibom GirişMarsbahis GirişJojobet GirişHoliganbetPusulabetMarsbahismatbet