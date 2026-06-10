VIDEO: El conmovedor mensaje de María Corina Machado a la diáspora venezolana tras ‘reencuentro’ en Estados Unidos

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, envió un emotivo mensaje a la diáspora venezolana tras un encuentro celebrado en Washington, donde destacó el sacrificio, la resiliencia y esperanza de regreso de miles de migrantes que actualmente viven y trabajan en Estados Unidos.

Durante la reunión, los asistentes narraron sus vivencias como consecuencia de su «migración forzada», llena de sacrificios personales y sueños de superación.

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Machado confesó que muchos de los testimonios la impactaron profundamente, como el de una madre que atravesó la selva del Darién con su hijo pequeño, o jóvenes que expresaron su deseo de retomar estudios universitarios y reconstruir sus carreras profesionales interrumpidas por la crisis venezolana.

«Ustedes saben que a mí me cuesta quedarme sin palabras. Ayer, más de una vez, me costó responder. Aura, que cruzó el Darién con su bebé de dos años, Iris que me prometió retomar su carrera de ingeniería, Roger que me pidió que lo abrazara en nombre de su mamá a quien no ve desde hace 6 años», señaló.

Quiero compartir con todos ustedes la emoción de un encuentro increíble ayer, aquí en Washington. Desde que llegué, me he encontrado a cientos de venezolanos en todas partes…en las calles, en el aeropuerto, en los mercados, y por supuesto, en sus motos haciendo delivery por… pic.twitter.com/f6digQl2dU — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 10, 2026



Asimismo, Machado afirmó que la diáspora representa «un testimonio de reciedumbre, creatividad, generosidad y amor», luego de destacar que estos venezolanos están adquiriendo nuevas habilidades y aprendizajes en el exterior que serán fundamentales para el futuro del país.

En su mensaje, insistió en que el vínculo con Venezuela de estas personas permanece intacto, incluso a miles de kilómetros de distancia.

«Venezuela los necesita a cada uno de ustedes. Van a regresar siendo otros seres humanos; llenos de aprendizajes e ideas, y valorando como nunca la familia, la Libertad y la tierra propia. Van a volver. Regresarán a casa. Reunirán a sus familias. Retomarán sus estudios, sus trabajos y sus proyectos. Y construiremos juntos una Venezuela Tierra de Gracia!», sentenció.