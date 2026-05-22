VIDEO: El aterrador momento que se vivió en el Metro de Nueva York cuando una bebé quedó atrapada

Momentos de profunda angustia y hasta aterradores se vivieron en el metro de Nueva York (EEUU), luego de que una niña de apenas dos años quedara atrapada con una de sus manos en la puerta de un tren.

Según informó la Policía, citada por Univisión y otros medios, el incidente se registró durante la madrugada de este miércoles, 20 de mayo, cerca de la 1:00 a. m., en la estación ubicada entre Flushing Avenue y Broadway, en Brooklyn.

Lo que se detalló, tal y como se pudo constatar a través de un video –que se viralizó poco después en las redes sociales–, la bebé quedó con una de sus extremidades atrapada cuando el tren estaba a punto de partir, provocando escenas de pánico en el andén y dentro del vagón.

Mientras, su madre, visiblemente desesperada, pedía ayuda entre lágrimas. En las imágenes se escucha el llanto desgarrador de la menor y observa cómo varios pasajeros reaccionaron de inmediato para intentar ayudar.

De hecho, algunos ciudadanos hicieron fuerza sobre las puertas metálicas del tren para separarlas y permitir que la niña pudiera ser liberada.

LOGRARON LIBERARLA

Tras varios minutos de tensión, luego de que un hombre llamara a la calma y diera instrucciones de cómo liberar a la menor, equipos de emergencia lograron sacar la mano de la pequeña.

Como era de esperarse, el impactante episodio causó conmoción en redes sociales, donde cientos de usuarios resaltaron la rápida reacción tanto de los pasajeros como de los equipos de rescate, clave para evitar una tragedia.