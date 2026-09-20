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VIDEO: EEUU neutralizó nueva lancha en el Caribe, hubo cuatro fallecidos

Valentín Romero
Valentín Romero
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VIDEO: EEUU neutralizó nueva lancha en el Caribe, hubo cuatro fallecidos
Foto: Captura de video

(EFE).- Estados Unidos realizó este sábado un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo en el que cuatro personas murieron, según informó el Comando Sur (SOUTHCOM) -en su página de X-.

Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutó el ataque contra la embarcación, que según el comunicado de prensa, «operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe».

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«La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico», y la muerte de «cuatro narcoterroristas», afirmó el Comando Sur.

El pasado 10 de septiembre, EE.UU. atacó a otra lancha rápida en el océano Atlántico que provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló -como en otras intervenciones y ataques- como narcoterroristas. EFE

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