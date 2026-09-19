Trump anuncia acuerdo con Dinamarca para controlar «para siempre» seguridad de Groenlandia

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

Trump afirmó en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener «para siempre» la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE.UU., y agregó que ningún adversario estadounidense podrá establecer una base o presencia militar en la isla ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de Washington.

«Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin», afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará «inmediatamente» el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional y el 20 de enero, día de su investidura, afirmó que Washington necesitaba hacerse con la isla para garantizar la seguridad internacional. En marzo llegó a decir que no descartaba el uso de la fuerza militar para lograrlo.

DINAMARCA CONFIRMÓ EL ACUERDO

El Gobierno danés confirmó esta medianoche que la semana que viene firmará con Estados Unidos y con el Gobierno de Groenlandia un acuerdo para «fortalecer la seguridad» en la isla ártica, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir del lunes 21 de septiembre.

«Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar un acuerdo la próxima semana que fortalece la seguridad en el Ártico y en la región norte del Atlántico», informa un comunicado difundido en la cuenta de X de la Oficina de la primera ministra danesa.

La primera ministra, Mette Frederiksen, celebró la «buena perspectiva» de un acuerdo que «fortalezca la seguridad en común» y que a la vez «reconozca la soberanía y la integridad territorial» de Dinamarca y el «derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación», según recoge el comunicado.

En la misma nota, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agregó que el acuerdo «reconoce los intereses» de la isla así como su «lugar en la cooperación internacional». EFE