VIDEO DRAMÁTICO: Gigantesca ola volcó lancha con una familia, surfistas evitaron la tragedia

Una familia con cuatro niños que disfrutaba de un paseo en lancha, estuvo al borde de la muerte, luego de que una gigantesca ola hiciera volcar a la embarcación cerca de West Cliff Drive en Santa Cruz en California.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el aterrador momento en el que la ola arrojó a la familia al agua, incluidos cuatro niños.

Por suerte, muy cerca se encontraba un grupo de surfistas, incluido el tres veces ganador de la competencia Mavericks Darryl «Flea» Virostko, quienes al ver lo ocurrido se acercaron rápidamente hasta el sitio del suceso para salvar a los afectados.

Virostko narró lo ocurrido en redes sociales. «Ayer fue una situación un poco loca. Vi venir el barco mientras estaba afuera esquivando una gran ola en el pico central», escribió en Instagram.

«Al verlo entrar directo a una gran corriente de agua blanca, supe que se habían hundido y que era hora de remar lo más rápido posible para ayudar a salvar a la familia. Increíble que estos niños pequeños hayan logrado salir de este naufragio», relató.

Cuando llegó al sitio, otro compañero intentaba ayudar a los padres para que no se ahogaran. «No llevaban chalecos salvavidas. Subí al padre a mi tabla». Su compañero subió a la madre a su tabla.

«El padre estaba asustado, preguntando por todos los niños y, debido a la barrera del idioma, era difícil entenderlo. Todos los niños se salvaron. Nos dirigimos a la deriva hacia el canal del muelle de Santa Cruz. Llegó la patrulla del puerto y logramos que todos subieran a bordo sanos y salvos», añadió.

Asimismo, destacó que en el rescate de los niños participaron otros surfistas que se acercaron al sitio.

El Departamento de Bomberos de Santa Cruz también destacó la valentía de los surfistas. «Gracias al rápido despliegue de los nadadores de rescate marino de Santa Cruz Fire, los salvavidas de la ciudad, los parques estatales y varios ciudadanos buenos samaritanos en tablas de surf, las 6 víctimas fueron rescatadas con éxito de este incidente potencialmente trágico», dijeron en un comunicado.

El organismo, señaló que trasladaron a las seis personas de urgencia al puerto de Santa Cruz. «Los equipos de bomberos centrales y las unidades AMR que los esperaban los atendieron y finalmente transportaron a los seis a un hospital local», agregó el comunicado.