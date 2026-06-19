VIDEO DEVASTADOR: Filtraron nuevos detalles del perrito que mató la policía en celebración por los Knicks, autoridades respaldan investigaciones

La muerte de Jameson, un perro de dos años que mató la policía de Los Ángeles, en California (EEUU), durante una celebración familiar por el campeonato de la NBA conquistado por los New York Knicks, sigue generando indignación pública y hasta presión política, mientras las autoridades avanzan en dos investigaciones.

Durante las últimas horas, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la concejala Nithya Raman respaldaron las investigaciones abiertas tras el tiroteo policial.

Bass confirmó que habló directamente con el jefe de policía, Jim McDonnell, para garantizar rendición de cuentas.

«Todo lo que hagamos será transparente, para que los angelinos entiendan con claridad qué le pasó a Jameson y a esta familia», dijo la alcaldesa en un comunicado citado por NBC Los Ángeles.

DOS INVESTIGACIONES

La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) ya abrió una investigación sobre el oficial involucrado, separada de otra por uso de fuerza que el LAPD también inició.

El incidente ocurrió el pasado 14 de junio en el sector de Canoga Park, cuando agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron a un complejo de apartamentos tras recibir una llamada al 911. La misma, alertaba sobre una mujer que supuestamente gritaba y parecía estar en problemas.

Sin embargo, al llegar al lugar descubrieron que no se trataba de una emergencia, sino de una celebración por la victoria de los Knicks en las Finales de la NBA.

Lo que se detalló, es que Marie Marseille y su familia festejaban el histórico título del equipo neoyorquino, cuando los agentes tocaron a su puerta.

Según la versión policial, Jameson, un cruce de golden doodle y San Bernardo, salió al pasillo y se abalanzó contra uno de los oficiales, lo que llevó a los agentes a dispararle dos veces en cuestión de segundos.

No obstante, Marseille rechazó esa versión y aseguró que su mascota nunca mostró comportamientos agresivos.

La mujer afirmó que el perro era juguetón y amistoso, y relató que presenció el momento en que las balas impactaron al animal mientras este seguía con vida.

Família celebrando a vitoria do Knicks, então vizinho chama a policia… dezenas de viaturas chegaram (e vi que até helicóptero teve) e a policia acabou matando o cachorro da mulher. pic.twitter.com/K9wC5WOWjG — Vanny (@wondervvanny) June 15, 2026

SU HIJO FUE TESTIGO DESDE LA DISTANCIA

La polémica se intensificó después de que se conociera que el hijo de Marseille, Jeremiah García, estaba en una videollamada con su madre cuando ocurrieron los disparos.

El joven recordó que escuchó a su madre gritar que Jameson había muerto, una escena que calificó como devastadora.

Además, documentos internos del LAPD revelaron que los agentes cuentan con diversas alternativas para controlar encuentros con perros antes de recurrir al uso de fuerza letal, incluyendo órdenes verbales, aerosoles y otros métodos disuasivos.

Es por ello, que Raman, quien compite contra Bass en las elecciones de noviembre, exigió en X que el LAPD publique «de inmediato» el video de las cámaras corporales de los agentes.

«El resultado de este incidente es inaceptable y sacude una confianza ya frágil en nuestro sistema de seguridad pública», escribió la concejala.

En tanto, una campaña en GoFundMe bajo el nombre «Justice for Jameson» recaudó más de 170.000 dólares, muy por encima de la meta original de 10.000.

«Cualquiera que haya conocido a Jameson te diría que era el chico más dulce del mundo», se lee en la descripción de la campaña.