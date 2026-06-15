VIDEO DESGARRADOR: Celebraba el triunfo de los Knicks y terminó llorando la muerte de su perrito, lo mató la policía

La celebración por el campeonato de los New York Knicks terminó en tragedia para una familia de California (EEUU), luego de que agentes policiales dispararan y mataran a su perro durante una intervención por un reporte de emergencia.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, el hecho ocurrió la noche del sábado en un complejo residencial de Canoga Park.

Según las autoridades, los agentes acudieron al lugar poco después de las 8:00 de la noche tras recibir una llamada que alertaba sobre una mujer que gritaba dentro de un apartamento.

Al llegar, funcionarios de la División de Patrulla de Topanga del Departamento de Policía de Los Ángeles intentaron verificar la situación y se encontraron con Jameson, un perro mestizo (Golden Retriever, San Bernardo y Caniche) de dos años que estaba junto a su dueña.

Según la versión policial, los agentes solicitaron a la mujer que asegurara al animal. Aunque ella cerró la puerta por unos momentos, posteriormente la abrió nuevamente y el perro salió del apartamento.

Los funcionarios señalaron que Jameson se abalanzó sobre uno de los agentes, lo que provocó que estos abrieran fuego y le causaran la muerte.

Família celebrando a vitoria do Knicks, então vizinho chama a policia… dezenas de viaturas chegaram (e vi que até helicóptero teve) e a policia acabou matando o cachorro da mulher. pic.twitter.com/K9wC5WOWjG — Vanny (@wondervvanny) June 15, 2026

UNA VERSIÓN DIFERENTE

Sin embargo, la familia sostiene una versión diferente de los hechos y asegura que Jameson era un perro cariñoso y no agresivo.

Explicaron, que horas antes del incidente, los familiares celebraban la conquista del título de los Knicks junto a su mascota, que incluso llevaba puesta una camiseta del equipo.

De hecho, un video grabado tras el tiroteo muestra las desgarradoras reacciones de los presentes, quienes entre lágrimas expresaban incredulidad por lo sucedido. «¡Es un perro tan bueno!», se escucha gritar a una de las familiares.

«Estábamos tan felices. Estábamos tan felices. Estábamos celebrando a los Knicks. ¡Estábamos celebrando a los Knicks!», gritó la mujer.

¿POR QUÉ LOS POLICÍAS ESTABAN EN EL EDIFICIO?

El vecino que marcó al 911, que provocó la llegada de los agentes, expresó que ahora se siente culpable por haber hecho la llamada. Afirmó, que creía sinceramente, que su vecina estaba en problemas y necesitaba ayuda luego de escucharla gritar.

Al llegar, los agentes constataron que ella no corría peligro y gritaba porque los Knicks estaban venciendo a los San Antonio Spurs en el quinto partido, asegurándose así su primer título de la NBA en 53 años.

En tanto, la policía señaló que el tiroteo y sus circunstancias siguen bajo investigación.