VIDEO | Desde El Arepazo: El polémico mensaje de un aspirante a gobernador de Florida sobre el TPS a los venezolanos

El congresista republicano Byron Donalds aspira a ser gobernador de Florida y confirmó desde El Arepazo, en Doral, que respaldará las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con declaraciones citadas por Univisión, el congresista señaló que su apoyo a las políticas del mandatario también incluye la posición sobre aquellos venezolanos que tienen su TPS vencido.

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En ese encuentro, Donalds justificó los arrestos y deportaciones de migrantes que ha ejecutado la actual administración, y los enmarcó como parte de lo que llamó un nuevo orden migratorio para el país.

Según el aspirante, la gestión del expresidente de EEUU Joe Biden distorsionó el sentido original del TPS al extenderlo más allá de su carácter temporal, razón por la cual considera poco probable que se apruebe una nueva designación del beneficio para los venezolanos pese a la emergencia por los terremotos.

«Si estás en Estados Unidos y tu protección temporal se ha acabado y desafortunadamente te atrapan aquí, vamos a deportarte como lo harían en cualquier país», declaró Donalds, dejando claro que no habrá excepciones para quienes pierdan la cobertura migratoria bajo su eventual gobierno, que incluye también a los ciudadanos haitianos.

@univision23mia El congresista republicano y aspirante a la gobernación de Florida, Byron Donalds, realizó un acto de campaña en el restaurante El Arepazo en Doral. ♬ original sound – Univision 23 Miami – Univision 23 Miami

ALCALDESA DE DORAL DEFENDIÓ TPS

Días atrás, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, abogó por la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos, tras los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio y que dejó severos daños en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Yaracuy.

Durante una entrevista en el podcast «Más allá de lo viral», conducido por el comunicador venezolano Raúl Quero, Fraga calificó la medida como una necesidad humanitaria urgente ante la crisis habitacional y de infraestructura que enfrenta el país.

El moderador recordó que una política similar se aplicó para los ciudadanos haitianos tras el sismo de 2010.

«Hemos pedido que después de los terremotos se vea esta medida humanitaria. ¿A dónde vamos a mandar a la gente si actualmente hay damnificados que están en la calle?», dijo la alcaldesa.

Fraga, contadora pública de origen cubano y con 14 años de trayectoria en las filas del Partido Republicano, lideró junto a su equipo una jornada de recolección de ayuda para las zonas afectadas por los terremotos.

«Conseguimos mucha ayuda y pudimos enviar un primer avión repleto. También logramos el equipamiento de una ambulancia», detalló la funcionaria, quien fue reelecta en su cargo en 2024 con un sólido respaldo electoral.