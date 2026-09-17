VIDEO: Congresista republicana lanzó tremendos dardos contra las políticas migratorias de Trump

La congresista republicana María Elvira Salazar advirtió este jueves, 17 de septiembre, que la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, «ha ido demasiado lejos».

Por medio de un video difundido a través de sus redes sociales, señaló que esa ofensiva hacer sentir a numerosos votantes latinos que respaldaron al mandatario en 2024 como «traicionados».

«Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (…). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy», recalcó la representante por el distrito 27 de Florida.

La congresista cubanoestadounidense, que representa a un estado donde los hispanos superan el 26 % de la población, sustentó su reclamo con cifras oficiales.

Es por ello, que citó los datos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) correspondientes a julio y lamentó que la mitad de los migrantes arrestados no tuviera condena ni cargos en su contra.

Ese mes, el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) arrestaron a más de 51.000 migrantes, la cifra más alta registrada durante la segunda administración de Trump.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

LE PIDIÓ RECONSIDERAR

Ante ese panorama, Salazar pidió al presidente reconsiderar sus medidas y garantizar a los migrantes una vida digna en el país, comparando la magnitud histórica que podría tener ese giro con la de otros líderes estadounidenses.

«Puede ser para la inmigración lo que (Abraham) Lincoln fue para la esclavitud y (Ronald) Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles la amnistía, sino de darles una vida digna en esta tierra prometida», concluyó Salazar.

La declaración de la congresista se produce en medio de una creciente presión dentro de las filas republicanas por el impacto político de la ofensiva migratoria, en un año electoral en el que Salazar buscará revalidar su escaño en un distrito con alta concentración de votantes hispanos.

En concreto, Salazar aspira a obtener por cuarta vez consecutiva un asiento en la Cámara de Representantes.

En estas elecciones de medio término, pautadas para noviembre, se decidirá la composición del Congreso de los Estados Unidos para lo que resta de mandato del presidente Trump.