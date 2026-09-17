EEUU

Audiencia sobre petición de arresto domiciliario de Cilia Flores ya tiene fecha, esto anunció el juez

Caraota Digital
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La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, presentó una moción ante una corte federal en Nueva York solicitando que se desestimen los cargos en su contra.  
Abogados de Flores sostienen que se trata de una interferencia con sus derechos constitucionales / Archivo

(EFE).- El juez federal Alvin K. Hellerstein convocó una audiencia el próximo 8 de octubre para tratar la solicitud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y detenida por cargos relacionados con narcotráfico, de esperar su juicio bajo arresto domiciliario.

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La audiencia se celebrará a las 10:30 (hora local) en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según un documento publicado por el tribunal y firmado por el magistrado.

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El pasado miércoles, la defensa de Flores pidió en un documento judicial que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York, y ofreció un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

LA SALUD DE CILIA FLORES 

Flores, de 69 años, aseguró que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero no reúne las condiciones necesarias para su cuidado.

Sus abogados aseguraron que los costos de este traslado serán asumidos por la imputada. Ofrecieron también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, describieron episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar. Además, una pérdida de más de 24 libras desde su detención.

El pasado 29 de julio, de acuerdo con la petición, Flores habría sufrido un grave episodio de salud. Según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque esto no ha sido confirmado médicamente.

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Flores y Maduro fueron detenidos el pasado 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York. Ambos se han declarado no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Se espera que el juicio comience el próximo 1 de junio de 2027.

EFE
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