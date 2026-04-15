VIDEO: Confirman muerte de cuatro personas tras ataque a embarcación que «participaba en operaciones de narcotráfico» en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este martes, 14 de abril, la muerte de cuatro personas tras ejecutar un ataque letal contra una embarcación que, según su información de inteligencia, «participaba en operaciones de narcotráfico» en el Pacífico oriental.

La acción, ordenada por el general Francis L. Donovan, jefe del, Comando Sur, forma parte de la operación militar Lanza del Sur.

De acuerdo con el comunicado oficial, el buque atacado era operado por organizaciones catalogadas como terroristas por Washington y navegaba por rutas asociadas históricamente al tráfico de drogas.

El ataque se inscribe en una campaña sostenida de interdicción marítima que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene desde septiembre de 2025 en aguas de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

Esta ofensiva, que ya supera los siete meses, continúa activa incluso mientras Estados Unidos concentra parte de su poder militar en el conflicto con Irán.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

OTRAS OPERACIONES SIMILARES

El episodio se produjo además un día después de otra operación similar. De hecho, el ejército de Estados Unidos informó este lunes que mató a dos personas, en un ataque contra una embarcación acusada de narcotráfico también en el océano Pacífico oriental.

Asimismo, el domingo, el Comando Sur reportó la destrucción de dos embarcaciones en el mismo Pacífico oriental, con un saldo de cinco fallecidos y un sobreviviente, cuyo paradero no fue aclarado.

Con estos nuevos incidentes, la campaña suma varios días consecutivos de acciones letales contra embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico y al «narcoterrorismo».

Como se sabe, la operación Lanza del Sur ha adquirido un peso político adicional en la región tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Aunque ese hecho modificó el panorama regional, la campaña militar estadounidense no se detuvo y, además, se extendió más allá del Caribe hacia el Pacífico oriental.

Según el Comando Sur, el objetivo central es incrementar la presión sobre redes criminales transnacionales que, según Washington, mantienen vínculos con estructuras estatales venezolanas y el narcotráfico internacional.