Venezolano arrestado por brutal crimen en playa de Nueva York «imitaba» inquietante patrón de un asesino en serie

Un ciudadano venezolano identificado como Rubén Guanipa Ramírez, de 26 años, terminó arrestado en Nueva York (EEUU), tras ser acusado de un brutal intento de homicidio que, según fiscales, podría estar vinculado a un inquietante patrón de imitación de un asesino en serie.

En concreto, el caso del venezolano surge en paralelo al proceso judicial contra Rex Heuermann, presunto asesino de Gilgo Beach, lo que ha despertado sospechas sobre posibles influencias mediáticas en la conducta del agresor.

Las autoridades señalaron que el ataque ocurrió en una playa remota, donde la víctima fue llevada bajo engaño antes de ser atacada con un cuchillo.

De acuerdo con el fiscal del condado de Suffolk, Ray Tierney, el venezolano presuntamente emboscó a un conocido, lo asfixió con un trapo y lo apuñaló por la espalda en un intento de degollarlo.

Sin embargo, la víctima logró resistir, sufrir heridas defensivas y finalmente arrebatarle el arma al atacante. Tras escapar, condujo el vehículo del agresor hasta Queens, donde llamó al 911 y recibió atención médica.

El testimonio fue clave para que las autoridades iniciaran una búsqueda, la cual culminó horas después con la detención de Ramírez en la Long Island Expressway.

GIRO INQUIETANTE

La investigación tomó un giro más inquietante cuando la policía registró el vehículo del acusado, un Lexus NX250 del año 2024, donde hallaron varios cuchillos, una cuerda, cinta adhesiva, mantas, lonas plásticas, guantes, un cúter y una gran bolsa con ruedas.

Para expertos en criminología, estos elementos guardan similitudes con los patrones atribuidos a Heuermann. Explicaron, que sus presuntas víctimas, fueron encontradas envueltas en plástico o arpillera y, en algunos casos, desmembradas.

El exsargento de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) Joseph Giacalone calificó los hallazgos como «alarmantes» y no descartó un posible crimen por imitación.

CARGOS CONTRA EL VENEZOLANO

En consecuencia, Ramírez enfrenta cargos de tentativa de homicidio. Por tanto, permanece bajo una fianza de 200 mil dólares en efectivo, 500 mil en bono o dos millones en fianza parcialmente garantizada.

De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

Su próxima comparecencia está pautada para el 29 de abril. Mientras, fiscales continúan evaluando si el ataque fue un acto aislado o parte de un comportamiento influenciado por la notoriedad del caso Gilgo Beach. Se trata de uno de los más perturbadores en la historia criminal reciente de Nueva York.

¿QUÉ DICE ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) emitió una orden de detención solicitando a Long Island que no libere a Rubén Guanipa Ramírez.

«Rubén Guanipa Ramírez es un peligroso delincuente indocumentado que apuñaló violentamente a su víctima e intentó degollarla», declaró la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis.

«ICE emitió una orden de arresto solicitando a Long Island que no liberara a este presunto asesino sin notificar a ICE. Necesitamos que más fuerzas del orden estatales y locales colaboren con ICE para expulsar a los delincuentes de nuestros barrios. Este presunto asesino jamás volverá a estar suelto por las calles de Estados Unidos. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría de Markwayne MullinMullin, el DHS ha dado rienda suelta a ICE para perseguir a peligrosos delincuentes indocumentados como Rubén Guanipa Ramírez. Todo con el fin de priorizar la seguridad de los estadounidenses», agregó la funcionaria.

Finalmente, precisó que Rubén Guanipa Ramírez ingresó a los Estados Unidos en junio de 2019. Lo hizo con una visa de turista B-2, que le obligaba a abandonar el país antes de diciembre de ese año.

Sin embargo, «ignoró nuestras leyes y permaneció ilegalmente en los Estados Unidos».