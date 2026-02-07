VIDEO: Carro estalló en llamas en plena avenida de Florida, el conductor escapó por poco

Una bola de fuego gigante bloqueó varios carriles de una autopista en el condado de Broward, Florida, EEUU, tras la explosión repentina de un carro en plena avenida el viernes 6 de febrero cerca de las 1:30 p. m. hora local, específicamente a la altura de la milla 38.

El canal local NBC Miami informó que las autoridades cerraron totalmente la vía mientras los equipos de emergencia combatían el siniestro. Imágenes captadas desde el aire mostraron cómo el fuego consumió la estructura del vehículo hasta dejarlo prácticamente destruido sobre el asfalto.

Una cámara de tráfico registró el preciso instante en que el carro estalla y levanta un muro de llamas que cruzó la carretera cerca de Copans Road. Al menos tres conductores que circulaban por la zona tuvieron que atravesar el fuego para escapar del impacto inicial del estallido.

Asimismo, los diversos reportes apuntaron que el conductor del vehículo calcinado salió ileso del incidente por muy poco.

Traffic cameras captured the moment a car burst into flames Friday on Interstate 95 in Pompano Beach, shutting down all northbound lanes. pic.twitter.com/eq1fqctff7 — WSVN 7 News (@wsvn) February 6, 2026

SIN HERIDOS EN LA EXPLOSIÓN

El medio local WSVN detalló que los automovilistas se vieron obligados a cruzar entre las llamas justo antes de que los bomberos llegaran al lugar. Los equipos de rescate dominaron el incendio poco después y confirmaron que, milagrosamente, ninguna persona resultó herida durante el suceso.

El cierre de los carriles provocó un fuerte atasco en uno de los corredores viales más transitados del condado de Broward. Los oficiales desviaron el tráfico por varias horas para facilitar la limpieza de los escombros y asegurar la zona tras la peligrosa emergencia.

Actualmente, las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar qué originó el fuego, ya que todavía desconocen la causa exacta de la explosión. Al cabo de unas horas, el tránsito comenzó a fluir con normalidad, aunque el video de la explosión continúa impactando a los usuarios en redes sociales.