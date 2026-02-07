Macabro: Almacenó casi 200 cadáveres descompuestos y engañaba a familias con cenizas falsas

La comunidad de Colorado (EEUU) espera la sentencia contra Jon Hallford, propietario de la funeraria Return to Nature, acusado de almacenar 189 cuerpos en descomposición durante cuatro años y de entregar cenizas falsas a familias en duelo.

Como se reseñó en su oportunidad, Hallford y su entonces esposa, Carie, se declararon culpables en diciembre de casi 200 cargos de abuso de cadáveres, un caso que ha conmocionado al estado por la magnitud del engaño y el sufrimiento causado.

La sentencia está prevista para este viernes, y Hallford enfrenta entre 30 y 50 años de prisión, mientras que Carie podría recibir entre 25 y 35 años. La sentencia de ella está programada para el 24 de abril.

Los hechos salieron a la luz en 2023, cuando las autoridades respondieron a denuncias por un olor nauseabundo que emanaba de un edificio en Penrose, al sur de Colorado Springs.

Dentro encontraron una escena dantesca. Cuerpos apilados, insectos recorriendo los restos y fluidos de descomposición cubriendo los suelos. Los cadáveres —incluidos adultos, bebés y fetos— habían sido almacenados a temperatura ambiente desde 2019.

Los investigadores creen que, durante ese tiempo, los Hallford entregaron cemento seco a las familias, haciéndolo pasar por las cenizas de sus seres queridos.

Debido a la complejidad del caso, la identificación de los cuerpos tomó meses y requirió huellas dactilares, análisis de ADN y otros métodos forenses.

Para muchas familias, la revelación de que las cenizas que habían esparcido o conservado no pertenecían a sus familiares significó, sin dudas, un golpe devastador. Algunos relataron que su proceso de duelo se desmoronó por completo; otros confesaron haber sufrido pesadillas y una profunda culpa por haber confiado en la mencionada funeraria.

ESTAFA Y GASTOS EXTRAVAGANTES

Asimismo, el caso también destapó un esquema de fraude federal, ya que los Hallford admitieron haber estafado cerca de 900.000 dólares en ayudas para pequeñas empresas durante la pandemia.

Jon Hallford ya cumple una condena de 20 años por ese delito. En su audiencia federal, aseguró que abrió la funeraria con la intención de “tener un impacto positivo”, pero reconoció que “todo se salió completamente de control”.

Documentos judiciales revelaron además un patrón de gastos extravagantes, que incluía vehículos de lujo, criptomonedas y compras en tiendas como Gucci y Tiffany & Co.

Las revelaciones impulsaron reformas en las laxas regulaciones funerarias de Colorado y llevaron a un inusual rechazo judicial de acuerdos de culpabilidad previos, considerados demasiado indulgentes tanto para el juez de distrito estatal Eric Bentley como a las familias afectadas.