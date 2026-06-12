VIDEO | Caos en Nueva York por 71 niñas ‘perdidas’ explorando alcantarillas: así fue el operativo de emergencia

Un amplio operativo de emergencia se desplegó en el estado de Nueva York (EEUU) tras la desaparición de 71 niñas judías de una escuela de Monsey, quienes se extraviaron mientras exploraban una red de túneles en la zona de Nyack.

De acuerdo con reportes de medios locales, el grupo partió desde Memorial Park y siguió un arroyo que las condujo hacia una sección subterránea del sistema, avanzando casi medio kilómetro sin percatarse de la complejidad del terreno.

La exploración terminó en una clara desorientación, lo que impidió que pudieran regresar por sus propios medios.

Tras la alerta al 911, se activó una respuesta coordinada. Participaron los servicios de emergencia de Chaverim de Rockland, la policía de Orangetown, el Departamento de Bomberos de Nyack, Hatzolah EMS del condado de Rockland y otras agencias de Ramapo y comunidades vecinas, que también acudieron para prestar ayuda.

Una vez reunidos en el sitio, los rescatistas trabajaron de forma conjunta para localizar y evacuar al grupo.

#11Jun | | 71 niños de una escuela judía han sido rescatados de túneles subterráneos conectados a un sistema de alcantarillado en Nueva York Video: @AlertaNewsPlus pic.twitter.com/Pq8Z7Qe1qP — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 11, 2026

ASÍ LAS SACARON DE LOS TÚNELES

Poco después, las autoridades informaron que algunas de las niñas y acompañantes fueron evaluadas en el lugar con síntomas leves de deshidratación y agotamiento. Esto, como consecuencia del tiempo de caminata dentro de los túneles, aunque no se registraron lesiones de gravedad ni situaciones que comprometieran la vida de las menores.

Finalmente, todas las menores fueron sacadas de los túneles con éxito. Los responsables locales destacaron la rápida coordinación entre agencias de emergencia y líderes comunitarios. La misma permitió resolver el preocupante incidente de manera segura y evitar una tragedia en la comunidad.

A pesar de que todas las adolescentes fueron rescatadas ilesas, las autoridades locales advirtieron sobre los peligros de ingresar a túneles. Sobre todo, alcantarillas o cualquier infraestructura subterránea. Incluso, cuando la entrada parece accesible.

En tanto, el alcalde de Nyack y candidato demócrata al Senado del Estado de Nueva York por el Distrito 38, Joe Rand, quien ayudó a coordinar los esfuerzos en el lugar de los hechos, destacó la labor realizada.

«Agradecemos el trabajo del Departamento de Policía de Orangetown, que respondió con mucha rapidez al enterarse de que había niñas dentro de la alcantarilla. Las niñas entraron desde Memorial Park y estaban explorando, como suelen hacer los niños. Querían ver qué podían encontrar y recorrieron casi medio kilómetro desde Memorial Park hasta el centro de la ciudad antes de alarmarse», declaró el funcionario al medio Monsey Scoop.