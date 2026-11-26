Tras más de dos décadas de distanciamiento, Estados Unidos y Venezuela acordaron reestablecer sus relaciones de cooperación militar, marcando un nuevo capítulo en los vínculos bilaterales.

El anuncio se realizó durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Caracas, donde sostuvo un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Se explica también a través de un video publicado en @TruthTrumpPost en la red social X.

El acuerdo contempla entrenamientos militares conjuntos, intercambio de información de inteligencia, suministro de equipamiento y fortalecimiento de las capacidades de defensa.

The United States and Venezuela have agreed to restore military cooperation after more than two decades. 🇺🇸 🇻🇪 Announced during Defense Secretary Pete Hegseth’s visit to Caracas, the agreement covers joint training and intelligence sharing. Washington says the partnership will strengthen action against drug trafficking groups. Venezuela’s interim government says it will improve military capabilities and address shared threats. The deal marks a major shift after years of confrontation, though detailed terms remain undisclosed. — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 26, 2026

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Desde Washington, la cooperación busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, mientras que el Gobierno venezolano permitirá modernizar su Fuerza Armada.

La cooperación técnico-militar entre ambas naciones fue interrumpida en 2005, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez.

Este acercamiento se produce luego de la reconfiguración de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Los términos específicos del acuerdo aún no han sido divulgados en su totalidad. El restablecimiento de la cooperación militar representa un giro en las relaciones bilaterales y de seguridad regional.

LO QUE SE SABE DE LOS ACUERDOS

Entre los principales objetivos del acuerdo figura el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la modernización del equipamiento operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el acceso a nuevas tecnologías en materia de defensa.

Hasta el momento, las autoridades de ambos países no han divulgado detalles sobre una eventual presencia de tropas estadounidenses en territorio venezolano, el posible suministro de equipos militares ni los mecanismos de implementación del acuerdo.

Tampoco se ha precisado cómo esta nueva etapa de cooperación podría incidir en las relaciones militares que Caracas mantiene con otros actores internacionales.