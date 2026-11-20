El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, recordó este viernes la operación militar del pasado 3 de enero y aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «tomó el control de Venezuela en menos de una hora».

Miller se pronunció durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. A su lado estaba Trump, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio; y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se posicionaron detrás.

«Trump tomó el control de Venezuela en menos de una hora, duplicando las reservas de petróleo de Estados Unidos de la noche a la mañana», dijo Miller, destacando que «cambió completamente las relaciones» entre ambos países.

Miller destacó las labores del Trump en economía, política exterior, seguridad nacional, migración y energía. En ese sentido, aseguró que el mandatario republicano ha hecho una gestión sin precedentes durante su segundo mandato.

«Lo que el presidente Trump ha logrado durante los últimos dos años es mucho más de lo que cualquier presidente ha logrado, por mucho, en la historia de Estados Unidos», aseveró Miller.

EXPECTATIVAS DE MILLER

El jefe de gabinete manifestó su confianza en los últimos dos años de gobierno de Trump, quien concluirá su gestión en enero de 2029. «Los próximos dos años van a ser los más grandes en la historia de Estados Unidos», acotó Miller.

«Estoy muy orgulloso de ser su jefe de gabinete para supervisar en su nombre el equipo en este edificio (Casa Blanca) para seguir entregando victorias para este extraordinario líder estadounidense», concluyó.

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Miller se desempeñó vicejefe de gabinete de Trump hasta el pasado 9 de noviembre, cuando pasó a ocupar el cargo dejado por Susie Wiles, quien fue sustituida tras la aplastante derrota republicana en las elecciones de medio término.