VIDEO: Así fue la reacción viral de Trump al recibir a Messi y al Inter de Miami en la Casa Blanca

La visita de Lionel Messi y el Inter Miami a la Casa Blanca este jueves, 5 de marzo, se convirtió en un evento político‑deportivo cargado de simbolismo, elogios y comparaciones históricas y muy lleno de curiosidades contadas por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Como se esperaba, Trump recibió al campeón de la MLS 2025 con un discurso que mezcló geopolítica, anécdotas personales y un reconocimiento sin precedentes al astro argentino.

«Es un privilegio decir lo que ningún presidente estadounidense ha podido decir antes: ‘bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi'», afirmó.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Trump mencionó a Cristiano Ronaldo. Al presentar a Messi, relató que su hijo es fanático tanto del argentino como del portugués, a quien llamó «un caballero» y «un gran jugador».

La mención, lejos de generar tensión, generó sonrisas del jugador argentino, quien estuvo acompañado por todos sus compañeros del Inter Miami.

Con su estilo característico, Trump los recibió con un “nos gustan los ganadores”, destacando que el equipo no solo conquistó la MLS Cup, sino que también protagonizó un hito histórico al convertirse en el primer club norteamericano en vencer a un equipo europeo en una competición oficial.

“Sellaron una victoria verdaderamente histórica”, dijo, recordando el triunfo ante el Porto en el Mundial de Clubes

Asimismo, Trump también evocó la figura de Pelé, recordando haberlo visto jugar con el New York Cosmos.

"These players went toe to toe with some of the best teams anywhere in the world," says @POTUS of @InterMiamiCF. "You sealed a truly historic Inter Miami victory, becoming the first club from North America ever to beat a European club in official competition." https://t.co/p5lLzszx0H pic.twitter.com/AxGJmQfe0F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

En un gesto que rápidamente encendió las redes sociales, comparó al brasileño con Messi y sugirió que el argentino podría ser superior.

“No debería decirlo por mi edad, pero vi jugar a Pelé. Tú debes ser mejor que él, ¿no? Yo creo que Messi es mejor”, afirmó, colocando al capitán del Inter Miami en una línea directa con las leyendas más grandes del fútbol mundial.

«Pero este tipo ganó (Messi), vino y conquistó. Lio, eso es muy difícil de hacer, teniendo en cuenta la presión con la que cuentas, eso es increíble y es un atributo muy grande. Luego anotaron 101 goles en el campeonato, una locura total. Lio ganó la Bota de Oro, siendo MVP dos veces consecutivas», sostuvo.

Además, el mandatario repasó los hitos de la temporada 2025: los 101 goles anotados por el club, el bicampeonato de Messi como MVP, la Bota de Oro, y el ascenso meteórico de figuras como Tadeo Allende, autor de un hat‑trick decisivo en los playoffs.

También elogió al entrenador Javier Mascherano, quien ganó la MLS en su temporada debut, y al propietario Jorge Mas, a quien lanzó una broma sobre un eventual regreso a Cuba.

«También honramos al dueño, Jorge Mas, ¿volverás a Cuba? No necesitarás mi aprobación, solo necesitarás unas semanas más», señaló.

La ceremonia incluyó un reconocimiento al crecimiento del fútbol en Estados Unidos, especialmente en la antesala del Mundial 2026.

Trump destacó la influencia de Messi en ese proceso, afirmando que su llegada a Miami “cambió el deporte” y consolidó una nueva era de popularidad.

Igualmente, Trump agradeció a Messi por elegir Miami “cuando podía haber ido a cualquier lado” y aseguró que espera verlo nuevamente durante la Copa del Mundo. “Eres muy talentoso y una gran persona”, dijo.