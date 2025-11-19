EN VIDEO: La caminata entre Donald Trump y Cristiano Ronaldo por los pasillos de la Casa Blanca

EEUU

En un evento que combinó política, deporte y espectáculo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al astro portugués del fútbol mundial Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca como parte de la delegación del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán.  

El encuentro celebrado este martes, 18 de noviembre, entre Trump y Cristiano Ronaldo, que incluyó una caminata por los pasillos presidenciales y una cena de gala, fue difundido por las redes oficiales de la Casa Blanca con el mensaje “Dos GOATS: CR7 x 45/47”, en alusión al acrónimo “Greatest of All Time” y a los dos mandatos presidenciales de Trump.  

El video muestra a Trump y Ronaldo conversando en un ambiente distendido, acompañados por Georgina Rodríguez, pareja del futbolista. 

La imagen de ambos caminando juntos por la columnata presidencial, entre risas y gestos de camaradería, fue interpretada por muchos como un símbolo de poder e influencia global.  

La publicación rápidamente se volvió tendencia, acumulando millones de visualizaciones y comentarios que celebraban el encuentro entre dos figuras icónicas de sus respectivos mundos: el fútbol y la política.  

¿POR QUÉ SE REUNIERON TRUMP Y CRISTIANO RONALDO?  

La reunión se dio en el marco de una cena oficial en honor al príncipe saudí, donde también estuvieron presentes personalidades como Elon Musk y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.  

Un comunicado de la Casa Blanca señaló que los líderes de ambos países cerraron una serie de “acuerdos históricos” enfocados en la alianza estratégica de las naciones. 

“Amplían las oportunidades de empleos estadounidenses bien remunerados, fortalecen las cadenas de suministro críticas y refuerzan la estabilidad regional, todo ello poniendo en primer lugar a los trabajadores, la industria y la seguridad estadounidenses”, se detalló. 

HIJO DE TRUMP – FAN DE CR7 

Además, durante el evento, Trump compartió una anécdota personal: su hijo Barron, de 19 años, expresó mayor respeto por él tras conocer que se reuniría con Cristiano Ronaldo. 

“Mi hijo es fan de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que quiero agradecerles a ambos por estar aquí”, resaltó Trump en el discurso ante sus invitados. 

