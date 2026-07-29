La impactante cifra de migrantes indocumentados en Estados Unidos: se registró repunte hace dos años

El número de migrantes indocumentados en Estados Unidos registró un repunte hace dos años, según un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) hecho público este miércoles, 29 de julio.

De acuerdo con el MPI, la cifra de migrantes indocumentados llegaron a los 15,8 millones en 2024, después de haberse mantenido en torno a los 11 millones a lo largo de la década de 2010.

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Este aumento de casi cinco millones de personas se debe, según apuntó el informe, al crecimiento de las entradas en la frontera entre Estados Unidos y México y también al uso por parte de la Administración del expresidente Joe Biden de programas que tenían como objetivo reducir el caos en la frontera.

Los analistas Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook señalaron que es probable que la población migrante indocumentada se haya mantenido relativamente constante o haya disminuido desde 2025 dada la menor actividad en la frontera entre Estados Unidos y México desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que aplica una restrictiva política migratoria.

«Si la administración logra aumentar considerablemente las deportaciones y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá», señalaron los expertos en un comunicado.

NACIONALIDADES DE LOS INDOCUMENTADOS

Por nacionalidades, el informe señaló que la proporción de mexicanos era del 35% en 2024, lo que representa un descenso respecto al 62% en 2010 y al 49% en 2019.

Entre 2019 y 2024, la población migrante irregular procedente de Centroamérica aumentó en 2,3 millones, debido al incremento de llegadas de Honduras y Guatemala.

Por otra parte, el informe añadió que la migración procedente de Suramérica aumentó en 1,3 millones en el mismo período, sobre todo de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

Con información de EFE