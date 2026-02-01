«Vete ya»: Gobierno de Trump lanza nuevo incentivo para que inmigrantes ilegales abandonen el país

El gobierno de Donald Trump lanzó una nueva estrategia para acelerar la salida de inmigrantes indocumentados mediante incentivos económicos y traslados sin costo, al ofrecer un pago de 2.600 dólares y un vuelo gratuito a casa para quienes decidan abandonar el país de manera voluntaria.

A través de la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades publicaron un mensaje para captar la atención de los extranjeros. “El DHS está ofreciendo un GRAN incentivo para que los inmigrantes ilegales se vayan ahora”, anunció el organismo el pasado jueves.

El plan busca que los inmigrantes utilicen la aplicación móvil CBP Home para registrar su intención de salida antes de ser capturados en las redadas masivas. “Vete ya. Evita la incomodidad de no saber cuándo te arrestaremos”, concluye el mensaje gubernamental en redes sociales.

Una vez que los interesados se registren en la plataforma y superen una investigación básica, las autoridades de inmigración les otorgarán beneficios temporales. “ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”, establece la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El programa garantiza que los participantes no enfrentarán los rigores de un proceso judicial convencional ni detenciones forzosas. “El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles regresar a su hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones o restricciones”, asegura el sitio oficial.

OTROS BENEFICIOS DE LA INICIATIVA

La iniciativa también incluye la eliminación de deudas previas con el sistema migratorio estadounidense para motivar la salida inmediata. “Se le condonarán las multas civiles por no salir después de una orden final de remoción o una orden de salida voluntaria”, indica la normativa de CBP.

Esta oferta de 2.600 dólares aparece mientras las autoridades ejecutan una orden de arrestar al menos a 3.000 personas indocumentadas por día en todo el territorio. El gobierno insiste en que esta es una “alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo” para quienes regresen a sus países.