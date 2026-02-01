Tiroteo durante un desfile en Luisiana dejó varios heridos, un menor está grave y hay cuatro sospechosos detenidos

Las autoridades de Luisiana reportaron que un niño de 6 años permanece en estado crítico tras un tiroteo que dejó al menos cinco personas heridas el sábado, ataque ocurrido durante la celebración de un desfile de Mardi Gras, transformando el festejo en una escena de emergencia.

El menor recibió varios impactos de bala en la pierna y los equipos de rescate lo trasladaron en helicóptero al Hospital Infantil de Baton Rouge. Según el medio local Unfiltered with Kiran, el estado de salud del pequeño es sumamente delicado debido a la gravedad de las lesiones.

Un adulto también ingresó en estado crítico a un hospital de Baton Rouge luego de que lo evacuara por aire desde el lugar del tiroteo. Otras dos víctimas llegaron a un centro médico local en condición crítica pero estable, de acuerdo con los informes de los servicios de emergencia.

El sheriff del condado de East Feliciana, Jeff Travis, explicó a WAFB que el 21º desfile anual ‘Mardi Gras in the Country’ apenas comenzaba cuando se escucharon las detonaciones. Ante el peligro, las autoridades locales decidieron cancelar el evento de inmediato.

Travis confirmó que los agentes detuvieron a cuatro sospechosos relacionados con el ataque armado durante las primeras horas de la investigación. Actualmente, la policía mantiene un operativo de búsqueda para localizar un vehículo vinculado con el tiroteo masivo en Luisiana.

TIROTEOS EN EEUU

Este suceso se suma a una racha de violencia armada que azota a Estados Unidos en los últimos días, donde se han registrado múltiples tiroteos en espacios públicos. Recientemente, ataques en centros comerciales, escuelas y reuniones comunitarias han elevado la cifra de víctimas y reabierto el debate sobre la seguridad ciudadana.

En lo que va de 2026, el país ya ha superado la cifra de 40 tiroteos masivos (definidos como aquellos donde cuatro o más personas resultan heridas o muertas, sin incluir al atacante). Esta cifra sitúa al año actual en una trayectoria similar a la de los periodos más violentos de la última década.

Solo en la última semana, se han reportado incidentes violentos en una zona comercial de Texas y un enfrentamiento armado en las cercanías de una escuela secundaria en Georgia. Estos eventos subrayan la vulnerabilidad de las denominadas «zonas libres de armas» y los eventos comunitarios.