Venezolanos presentan millonaria demanda contra Gobierno de Trump, alegan que fueron sometidos a ‘una pesadilla armada’

Venezolanos y otros residentes de un complejo en Chicago presentaron una demanda millonaria contra el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alegando que fueron golpeados, amenazados con armas y detenidos ilegalmente durante la Operación Midway Blitz.

La denuncia, presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes, detalla que 18 personas —incluyendo un número no especificado de venezolanos— fueron víctimas de brutalidad policial durante una redada federal realizada en septiembre del año pasado.

Cada demandante exige cinco millones de dólares en compensación por los daños sufridos, tras un operativo ejecutado por decenas de agentes camuflados que descendieron en helicópteros y entraron al edificio sin órdenes judiciales.

Según la demanda, adultos y niños fueron retenidos a punta de pistola y sometidos a golpes y amenazas.

Los testimonios incluidos en la demanda describen escenas de terror con puertas derribadas en plena noche, residentes obligados a salir con escasa o nula vestimenta y agentes golpeando a personas con fusiles.

Aunque la mayoría de los afectados eran ciudadanos afroamericanos, entre los detenidos también había migrantes venezolanos indocumentados.

¿QUÉ ALEGARON LAS AUTORIDADES?

En su momento, las autoridades justificaron la redada alegando la posible presencia de miembros del Tren de Aragua, algo que posteriormente no fue confirmado.

Una investigación del Departamento de Derechos Humanos de Illinois apunta a que el propietario del complejo habría alertado al gobierno federal sobre la presencia de venezolanos en el edificio, lo que desencadenó el operativo.

Como es habitual, la administración Trump justificó el operativo alegando que se perseguía a personas que representaban un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, no se presentaron cargos penales contra ninguna persona en relación con la redada.

La redada estuvo dirigida por Greg Bovino, entonces comandante de la Patrulla Fronteriza. La misma se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la Operación Midway Blitz. Se trata de una campaña migratoria militarizada impulsada por la administración Trump en Chicago y sus suburbios.

«Esta redada figura entre las acciones más aborrecibles de la Operación Midway Blitz. La cual forma parte de la campaña militarizada de la actual administración dirigida contra las comunidades de color en ciudades de todo el país». Así lo dijo en un comunicado Susana Sandoval Vargas, del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF). Este es uno de los grupos patrocinantes de la demanda.

Otros demandantes son el Centro de Justicia MacArthur, la Clínica de Inmigración de la Universidad de Chicago y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.