El desesperado clamor de un niño venezolano después de que un juez evitara su deportación, por fin abrazó a su mamá

Un juez de Houston evitó la deportación de Wilfredo, un niño venezolano de 10 años, quien enfrenta solo a la justicia migratoria de Estados Unidos y se ha convertido en el rostro más vulnerable de un sistema que obliga a menores a defenderse sin abogado mientras sus familias permanecen detenidas o separadas.

De acuerdo con un reportaje de N+Univisión, este lunes, 11 de mayo, en un centro de detención, Wilfredo logró abrazar a su madre por unos segundos.

Ese encuentro corto, pero devastadoramente humano, marcó un respiro en medio de la incertidumbre. «La abracé», contó el niño a un reportero del mencionado medio de comunicación, antes de revelar lo único que pudo decirle: «Que la quería mucho».

El deseo de Wilfredo es corto y potente, una frase resume su lucha y clamor: «Yo quiero quedarme con mi mamá».

Sin embargo, el breve pero emotivo encuentro no cambió su situación legal. Su caso fue separado respecto al de su madre y quedó obligado a presentarse solo ante jueces de inmigración, como ocurre con cientos de menores migrantes cada año.

En su audiencia más reciente, el Departamento de Seguridad Nacional intentó deportarlo a un tercer país, pero el juez rechazó la moción al considerar que Wilfredo es demasiado pequeño para responder por sí mismo.

«El juez lo rechazó basado en que el menor todavía es muy niño y solo no puede responder a esa moción», confirmó Milton Torres, el abogado que ahora lleva su defensa.

Ahora, bajo la tutela temporal de Marife Mosquera, su antigua empleadora, el niño mantiene comunicación diaria con su madre, quien sigue detenida y depende emocionalmente de esos breves contactos.

La comunidad que los rodea también se ha movilizado, expresando su deseo de que el menor permanezca en Estados Unidos y pueda reconstruir su vida junto a su familia.

ASÍ COMENZÓ LA PESADILLA

El caso comenzó tras una parada de tránsito rutinaria en Houston, donde su madre, Nexoli Gómez, quedó bajo custodia de las autoridades migratorias.

Desde entonces, Wilfredo quedó atrapado en un laberinto legal que tuvo que recorrer sin guía, recibiendo incluso una notificación que ordenaba enviarlo a un tercer país —Ecuador— donde no tiene familia ni vínculos.

La separación dejó al niño enfrentando audiencias y procedimientos complejos, mientras cargaba con el miedo de no volver a ver a su madre.

@nmasunivision Apenas tiene 10 años y ya lucha para evitar ser deportado a un tercer país. Wilfredo, originario de Venezuela, mantiene junto a su madre un caso de asilo pendiente. Sin embargo, tras una detención en una parada de tránsito, el menor fue separado de ella. Desde entonces, la exjefa de su madre funge como su tutora legal y lo ha acompañado a comparecer ante un juez de inmigración, pese a que el niño no cuenta con representación legal. Su caso ha reavivado las alertas sobre el trato que reciben menores migrantes dentro del sistema de deportaciones en Estados Unidos. nmásunivision eeuu migración inmigracion ♬ sonido original – N+ UNIVISION – N+ UNIVISION

¿QUÉ SE SABE DE LA MAMÁ DEL NIÑO?

«Ella está muy triste porque no puede estar al lado de él, es su única familia inmediata aquí en EEUU», comentó Marife, quien aseguró que la comunicación diaria es el único salvavidas que mantiene en pie a la madre en medio de la incertidumbre.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO?

De momento, el futuro sigue abierto y lleno de fechas decisivas. En tres semanas se conocerá la sentencia de su madre, mientras que Wilfredo deberá regresar a la corte en julio.