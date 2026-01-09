Venezolanos intentaron atropellar a varios policías cuando los iban a detener en Portland, estarían involucrados con el Tren de Aragua

Organismos de seguridad de los Estados Unidos están tras la pista de una pareja de venezolanos presuntamente relacionados con una red transnacional de prostitución vinculada con el Tren de Aragua.

«Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron un vehículo en Portland, Oregón. El pasajero del vehículo y el objetivo es un inmigrante indocumentado venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución del Tren de Aragua», informó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

El organismo también señaló que el hombre estaría involucrado en un tiroteo reciente en Portland. «Se cree que el conductor del vehículo pertenece a la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua», apuntó.

El conductor del vehículo, Luis David Nico Moncada, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y la administración de Biden lo liberó, aunque en la actualidad tiene una orden de deportación definitiva, así como antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol y por uso no autorizado de un vehículo.

«La pasajera, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, es una inmigrante ilegal de Venezuela vinculada al Tren de Aragua. Ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023 cerca de El Paso, Texas, y fue liberada por la administración Biden. Desde su ingreso ilegal, Contreras participó activamente en una red de prostitución del Tren de Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo previo en Portland», añadió.

Yesterday, two suspected Tren de Aragua gang associates—let loose on American streets by Joe Biden—weaponized their vehicle against Border Patrol in Portland. The agent took immediate action to defend himself and others, shooting them. The driver of the vehicle, Luis David Nico… pic.twitter.com/E7qHKKfp6b — Homeland Security (@DHSgov) January 9, 2026

No obstante, de un momento a otro durante el procedimiento, todo salió mal. «Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor intentó atropellar a los agentes», indicó el organismo de seguridad.

Asimismo, precisó que ante el intento de embestirlo por parte del venezolano, un policía disparó su arma en contra del vehículo en varias ocasiones. «El conductor se dio a la fuga con el pasajero».

«Esta situación está evolucionando y próximamente habrá más información disponible», concluyó.