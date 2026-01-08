Lo que exigieron legisladores de Florida tras anuncio de liberación de «número importante» de presos políticos en Venezuela

Un grupo de legisladores de Florida elevó este jueves, 8 de enero, la presión sobre las autoridades que catalogaron como «provisionales» en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro con la exigencia de que “no quede ni un solo preso político” en las cárceles del país.

«Jorge, desde el Congreso de Estados Unidos, estamos exigiendo la libertad inmediata de todos los presos políticos injustamente encarcelados en sus mazmorras. Que no te quede ni uno solo por liberar», escribió Carlos Giménez, representante federal de Miami, en su cuenta oficial de la red social X (Antes Twitter).

Asimismo, el senador Rick Scott, también de Florida, exigió la libertad de «cada prisionero político» al destacar los casos de Henry Alviarez y María Oropeza. Ambos del partido político Vente Venezuela.

«Trump hizo lo correcto. Puso a Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos. Hoy los líderes de Venezuela deben liberarla (a Oropeza) de prisión. Ella necesita ser liberada», dijo Scott en un video también difundido en la plataforma.

«La liberación de presos políticos en Venezuela demuestra avances reales. Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump. La presión debe y va a continuar», opinó, por su parte, Mario Díaz-Balart, quien también es representante de origen cubano de Miami.

Los legisladores de Florida —estado que concentra a la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos— se han mantenido como los voceros más firmes en el Congreso a favor de una intervención estadounidense en Venezuela.

Sin embargo, a diferencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han insistido en que cualquier salida a la crisis debe pasar por una transición democrática que incluya a la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

ANUNCIO DE JORGE RODRÍGUEZ

Jorge Rodríguez anunció en horas de la tarde, de este mismo jueves, la liberación de un «grupo importante» de presos políticos.

«El gobierno ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», dijo Rodríguez en rueda de prensa.

«Considérese este gesto del gobierno de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», añadió.

Rodríguez destacó que esta medida la tomaron a «sugerencia del trabajo realizado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela». Aunque detrás está la presión del Gobierno de los Estados Unidos, que desde este miércoles comenzó a presionar públicamente sobre este asunto.

«Nosotros no estamos hablando con ningún sector extremista, puesto que son la negación de la política. Estamos hablando con las instituciones, organismos y organizaciones políticas que han atendido a lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ya lo mencionamos, es un gesto unilateral del Gobierno afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todos, sin distingo de tintes políticos», apuntó Rodríguez.

«Todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional», acotó.