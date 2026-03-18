El «devastador» caso del estudiante venezolano Dylan López: ICE lo liberó tras casi un año detenido

La liberación de Dylan López Contreras, un estudiante venezolano de 20 años detenido por casi un año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), marcó el cierre de uno de los casos más tensos y simbólicos del actual ciclo migratorio en Estados Unidos y críticas al propio presidente Donald Trump.

De acuerdo con Univisión, la salida del venezolano del centro de detención de Moshannon Valley, en Pensilvania, ocurrió la noche de este martes, 17 de marzo, tras casi 10 meses de presión pública por medio de masivas protestas estudiantiles.

Lo que se precisó, es que de inmediato, el joven emprendió el viaje de regreso a Nueva York, donde su familia lo esperaba después de un periodo que describen como «devastador».

López Contreras fue arrestado el pasado 21 de mayo de 2025, justo después de asistir a una audiencia rutinaria de asilo en un tribunal de inmigración en el Bajo Manhattan.

En ese momento cursaba estudios en Ellis Prep, una escuela pública especializada en jóvenes migrantes.

Su detención no solo sorprendió a su entorno escolar, sino que también generó alarma entre organizaciones de derechos humanos, pues se convirtió en el primer estudiante de preparatoria pública de Nueva York detenido por ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump.

¿QUÉ ARGUMENTÓ EL GOBIERNO?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumentó que el joven estaba sujeto a deportación acelerada por haber ingresado ilegalmente al país.

Sin embargo, su equipo legal sostuvo una versión completamente distinta, que Dylan había entrado de forma regular y cumplió con todos los requisitos del proceso de asilo.

Esta contradicción alimentó la controversia sobre la discrecionalidad de ICE y la falta de transparencia en los procedimientos migratorios, especialmente en casos que involucran a estudiantes y solicitantes de protección humanitaria.

De hecho, la reacción política no tardó en llegar. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la detención como una «injusticia» que le arrebató al joven la posibilidad de terminar su educación en condiciones normales.

«Lo que debería haber sido un tiempo para concentrarse en la preparatoria se convirtió en 10 meses de aislamiento», expresó.

En paralelo, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que López Contreras «hizo todo bien» y nunca debió haber sido detenido, aunque advirtió que existen muchos otros casos similares que siguen sin resolverse.

PROTESTAS POR DYLAN

Durante los meses de encierro, el caso de Dylan se convirtió en un punto de encuentro para activistas, estudiantes y organizaciones comunitarias.

Hubo protestas frente a tribunales de inmigración, vigilias, marchas y hasta enfrentamientos con la policía en algunas manifestaciones.

Para muchos, su historia simbolizó el temor creciente entre jóvenes migrantes que, aun cumpliendo con los procesos legales, enfrentan detenciones inesperadas y prolongadas bajo políticas migratorias más estrictas impulsadas por Trump.

Es por ello, que tras su liberación, la madre del joven, Raiza Contreras, expresó un profundo agradecimiento por el apoyo recibido.

Describió el momento como «un alivio y una bendición» después de meses de incertidumbre. Aunque el proceso migratorio de Dylan continúa, su salida del centro de detención representa un respiro para su familia y para las organizaciones que lo acompañaron.