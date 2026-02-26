Venezolanos en el exilio piden a EEUU «vetar» nombramiento de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami (EEUU), rechazó de forma categórica la designación «temporal» de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo de Venezuela, calificándola como una afrenta directa a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

Según la agrupación, por medio de un comunicado, este nombramiento de Saab constituye un nuevo intento del chavismo por mantener el control sobre instituciones que deberían velar por la protección ciudadana.

En este sentido, Veppex instó al Gobierno de Estados Unidos a intervenir diplomáticamente y a «vetar» a operadores del chavismo en organismos vinculados a derechos humanos.

Para la organización, la llegada de Saab a la Defensoría del Pueblo no solo profundiza la impunidad, sino que también consolida un patrón de cooptación institucional que ha debilitado la capacidad del país para garantizar justicia y transparencia.

«Hacemos un llamado urgente a los Estados Unidos (…) a que exijan de manera firme y pública la inmediata revisión de esta designación», señaló el grupo en dicho comunicado.

«Saab, quien durante casi una década fungió como fiscal general, ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales de derechos humanos, opositores democráticos y exiliados políticos como uno de los principales operadores de la represión judicial contra disidentes, presos políticos y ciudadanos que han ejercido su derecho a la protesta y a la libertad de expresión», subrayó Veppex.

NOMBRAMIENTO DE SAAB

El nombramiento de Saab se produjo luego de que la Asamblea Nacional (AN) aceptara su renuncia como fiscal general y la de Alfredo Ruiz Angulo como defensor del pueblo, quien dejó el cargo por motivos personales y de salud.

En una sesión marcada por la rapidez, el Parlamento designó a Saab como defensor del pueblo encargado, mientras se inicia el proceso para elegir a los titulares definitivos de ambas instituciones.

Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, defendió la propuesta asegurando que Saab es un “experto en derechos humanos”, pese a las críticas nacionales e internacionales que pesan sobre su gestión.

La designación ocurre apenas meses después de que ambos funcionarios fueran ratificados en sus cargos, para un período que debía extenderse hasta 2031, pero el cambio ha generado más cuestionamientos sobre la transparencia y motivaciones detrás de estos cambios.

Sobre todo, cuando Venezuela atraviesa un proceso de «transición» marcado por tres fases, según Estados Unidos, luego de la captura en enero de Nicolás Maduro.

NUEVO FISCAL GENERAL DE VENEZUELA

Rodríguez, juramentó este mismo miércoles al abogado Larry Devoe como fiscal general y a Tarek William Saab como defensor del pueblo, ambos en calidad de encargados.

«Juro cumplir con la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes vinculadas con el ejercicio. Juro trabajar sin descanso para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté a la altura de nuestro pueblo», expresó Devoe.

Devoe insistió en que el sistema de justicia debe «dejar atrás los estigmas y discriminación que históricamente ha heredado». En tal sentido, destacó la necesidad de cumplir y respetar el Artículo 26 de la Constitución, que establece «el derecho fundamental al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva».

Una vez se juramentó, Devoe pasó a encabezar oficialmente el Ministerio Público de forma encargada. Durante su gestión se hará cargo, entre otros asuntos, de supervisar la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.