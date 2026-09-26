¿Venezolanos beneficiados con el TPS tienen otras opciones para quedarse en EEUU? Esto dijeron las autoridades migratorias

Los migrantes venezolanos en Estados Unidos que son beneficiarios del TPS recibieron una comunicación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Les recordaron que tienen más alternativas para permanecer en ese país, como solicitar una green card, asilo u otras opciones, según las circunstancias de cada persona.

Se trata de un mensaje enviado por el servicio, ante el vencimiento de la protección del TPS a partir del 2 de octubre.

A través de su página web, el Uscis contempla, dentro de un apartado dedicado a las alternativas para beneficiarios del TPS de Venezuela, situaciones en las que una persona puede solicitar un cambio o una extensión de estatus de no inmigrante. Sin embargo, advierte que esto puede pasar, siempre que cumpla las condiciones correspondientes.

“Puede que usted sea elegible para otras opciones de inmigración”, dice el Ucsis.

Según publicó el diario La Nación, la existencia de un trámite migratorio pendiente no significa por sí solo que se mantengan todos los beneficios vinculados al programa temporal o la autorización de empleo.

Por ello, la agencia aclaró que el TPS no constituye una vía automática hacia la residencia permanente. Y agrega que una persona beneficiaria que pretenda obtener una green card debe demostrar que reúne los requisitos de alguna categoría independiente.

ESTAS SON LAS OPCIONES:

Mediante la familia, dirigida a parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses: cónyuges, hijos menores de 21 años o padres. En este caso aplican peticiones preferenciales para otros familiares de ciudadanos y residentes permanentes legales.

A través de un empleo: para trabajadores inmigrantes con habilidades extraordinarias, profesionales con grados avanzados e inversionistas inmigrantes.

Estatus de refugiado o asilado: para personas a quienes se les otorgó asilo o fueron admitidas como refugiadas al menos un año atrás.

Programas de protección y razones humanitarias: incluye a víctimas de trata de personas, como visa T. Aquí se incluyen víctimas de ciertos crímenes (visa U), autopeticionarios VAWA (víctimas de abuso) y Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ).

Otras categorías y registro: diversidad de visas (lotería) u otras disposiciones especiales. Y añade el registro para personas con residencia continua desde antes del 1° de enero de 1972.

Por otra parte, además de la green card, el Uscis señaló que una persona puede evaluar otras opciones, entre ellas una solicitud de asilo.

La agencia indicó que el período durante el cual el venezolano estuvo protegido por el TPS se uede coniderar una circunstancia extraordinaria para determinados efectos relacionados con el plazo general de un año para presentar el trámite.

ORIENTACIÓN

El Uscis dispone además de herramientas destinadas a orientar a los usuarios según sus circunstancias personales o profesionales.

Aquí se pueden identificar qué alternativas migratorias podrían corresponder a cada perfil. Pero la elegibilidad depende de los requisitos establecidos para cada categoría.

Según la información oficial sobre el TPS de Venezuela, la cancelación de la designación correspondiente a 2021 entró en vigor el 7 de noviembre de 2025.

No obstante, quienes se reinscribieron bajo la designación de Venezuela de 2023 y cuyos documentos fueron emitidos hasta el 5 de febrero de 2025, inclusive, mantienen sus protecciones y permisos laborales hasta el 2 de octubre.

Después del 2 de octubre, quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en EEUU podrían quedar expuestos a procedimientos de expulsión, según sus circunstancias.

Sin embargo, la situación de cada persona depende de los trámites presentados. Aquí se toma en cuenta su historial migratorio y el cumplimiento de los requisitos de la alternativa que pretenda utilizar para quedarse en el país norteamericano.