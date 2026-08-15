«Salga ahora o será deportado»: Anunciaron el fin inmediato del TPS para venezolanos con una dura advertencia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó la tarde del viernes la terminación inmediata del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela y al menos otros 11 países.

En una publicación en X (Twitter), el DHS exhortó a estas personas a que abandonen EEUU o si no enfrentarán la deportación. «La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva. Para aquellos con TPS terminado: Salga ahora o sea deportado», dijo.

En concreto, la conclusión del TPS aplicará para migrantes de Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Somalia y Burma.

Asimismo, todavía queda pendiente si esta medida aplicará para personas de Etiopía.

Según estimaciones, tal decisión afectará a más de un millón de beneficiarios.

Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries. For those with terminated TPS: LEAVE NOW or be DEPORTED. https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/gYXRJoBYA3 — Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2026

¿QUÉ ES EL TPS?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) permite que inmigrantes elegibles de determinados países vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos sin enfrentar deportaciones por su situación migratoria.

El gobierno estadounidense otorga esta medida de amparo a naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impidan el retorno seguro de sus ciudadanos. La administración concede estas protecciones por períodos determinados, manteniendo la facultad ejecutiva de prorrogarlas de forma periódica.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, un total de 17 países contaban con la designación activa de TPS. Desde la toma de posesión, la nueva gestión gubernamental finalizó o inició el procedimiento legal para cancelar la protección otorgada a 13 de las naciones beneficiarias.