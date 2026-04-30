Venezolano se declaró «inocente» de asesinar a estudiante en Chicago, familiares ‘indignados’ rompieron el silencio

José Medina, un venezolano acusado de asesinar a la estudiante Sheridan Gorman en Chicago (EEUU), se declaró inocente durante una audiencia preliminar, en medio de la indignación de los familiares de la joven víctima.

De acuerdo con medios locales, Medina se declaró inocente a través de un intérprete de español y se le recordó que se le imputan cargos de asesinato en primer grado y posesión de armas.

Además, se detalló que Medina compareció ante el tribunal vistiendo un mono color canela de la cárcel del condado de Cook y cojeando, apoyándose en un bastón.

El hombre, de 26 años, también enfrenta otros 18 delitos relacionados con la muerte de Gorman. El hecho ocurrió el 19 de marzo, en una playa de Rogers Park, cerca del campus de la Universidad Loyola.

Según la fiscalía, el joven habría salido de entre unos arbustos y disparado contra la estudiante y su grupo de amigos. Gorman recibió un disparo en el cuello y murió en el lugar de los hechos.

Igualmente, el Departamento de Seguridad Nacional acusó al ciudadano venezolano de haber ingresado ilegalmente al país en 2023.

¿QUÉ DICE LA FAMILIA DE LA ESTUDIANTE?

Los padres de Sheridan asistieron a la lectura de cargos junto a otros familiares y estudiantes de Loyola. Estaban visiblemente afectados por el avance del proceso judicial.

Después de la audiencia, la familia de Gorman alzó fotografías de la joven. También habló con los medios de prensa por primera vez desde el incidente.

«Es el comienzo de un largo proceso. Y nuestra familia estará aquí en cada paso del camino. Hasta que haya una rendición de cuentas total por lo que se le hizo a nuestra hija, Sheridan». Así lo declaró a los periodistas el padre de la víctima, Thomas Gorman.

Por su parte, la madre, Jessica, agradeció a «toda la nación» por su apoyo y dijo: «Nuestra hija era hermosa por dentro y por fuera».

La muerte de la joven generó atención internacional luego de que críticos y desde la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizaran a las autoridades demócratas de Illinois por las leyes «santuario». Las mismas, limitan la cooperación con agencias federales de inmigración.

De hecho, el principal argumento, es que registros del Departamento de Seguridad Nacional señalan que Medina fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) en mayo de 2023. Sin embaro, fue posteriormente liberado dentro del país.