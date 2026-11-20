El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, expuso a un venezolano por formar parte de una red criminal que se dedicaba a robar cajeros automáticos en todo el país.

«Este inmigrante ilegal venezolano y presunto miembro del Tren de Aragua participó en una operación coordinada para robar dinero de cajeros automáticos», indicó el organismo.

«Durante los últimos dos años, las autoridades federales de seguridad han estado investigando una conspiración a nivel nacional, que presuntamente fue coordinada y ejecutada por miembros del Tren de Aragua para robar dinero de cajeros automáticos mediante malware, un método conocido como ‘jackpotting’ de cajeros automáticos», añadió.

This Venezuelan illegal alien and alleged Tren de Aragua member was part of a coordinated effort to steal money from ATMs. Over the last two years, federal law enforcement has been investigating a nationwide conspiracy, believed to be coordinated and committed by members of Tren de Aragua to steal money from ATMs using malware – a scheme referred to as ATM jackpotting. This case was part of the @HSTaskForce initiative, which is dedicated to eliminating transnational criminal organizations like Tren de Aragua and getting illegal alien criminals like these off our streets. — Homeland Security (@DHSgov) November 20, 2026

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Al respecto, destacó toda la logística que estuvo detrás de su captura. «Este caso formó parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, dedicada a eliminar organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y sacar de nuestras calles a delincuentes inmigrantes ilegales como estos».

El venezolano en cuestión responde al nombre de Moisés Alejandro Martínez Gutiérrez de 29 años. Él participó en tres robos exitosos y tres fallidos.

Su detención ocurrió en Augusta, Maine, luego de un robo fallido y lo vincularon a los otros cinco. Los fiscales dicen que el caso forma parte de una investigación más amplia sobre robos a cajeros automáticos que creen coordinaron miembros del Tren de Aragua a nivel nacional.

Ante toda la evidencia en su contra el venezolano se declaró culpable. Está programada que su sentencia se dicte el 11 de febrero de 2027.