El gobierno de Donald Trump apeló este miércoles ante la Corte Suprema de Estados Unidos la decisión de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos.

Un tribunal de apelaciones de California emitió una sentencia el pasado 30 de octubre que abría la puerta al restablecimiento del TPS. Esta medida podría beneficiar a cientos de miles de venezolanos que tenían estatus legal en Estados Unidos.

La decisión no fue del agrado de la Casa Blanca y este miércoles fue presentada la apelación. La Administración Trump alega que volver a aplicar el TPS impediría proceder con 332 órdenes de expulsión pendientes.

De acuerdo a la Casa Blanca, el restablecimiento del TPS no permitiría las expulsiones, lo que causaría un «daño severo e inmediato». Además, sostuvo que no era ilegal concluir el estatus de protección para venezolanos.

SE ESPERA RESPUESTA DE LA CORTE

La Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora y varios de los magistrados fueron nombrados por Trump. En el pasado, el máximo tribunal de Estados Unidos autorizó la anulación del TPS para haitianos y sirios.

El regreso del TPS para los venezolanos estaba en pausa por órdenes de tribunales, aunque el plazo vence el 20 de noviembre. Será la Corte Suprema la que decida si la medida continúa o si se revoca definitivamente la protección.

Cabe destacar que la Corte Suprema permitió retirar el TPS para venezolanos en 2025, pero el caso estaba en otra etapa. Si no se pronuncia para este viernes, el gobierno se verá obligado a liberar a unas 1.800 personas detenidas por las autoridades migratorias.

Estimaciones indican que unos 600.000 venezolanos recibieron el TPS en Estados Unidos. Luego de que la Administración de Trump suspendiera la protección, los migrantes perdieron sus permisos de trabajo y miles fueron deportados o salieron del país de forma voluntaria.