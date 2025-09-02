EEUU

Venezolano quedó en medio de una persecución en Washington, el ICE lo arrolló y lo detuvo a pesar de tener TPS

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Venezolano

Agentes migratorios privaron de libertad a un venezolano de 29 años con TPS vigente luego de arrollarlo en medio de una persecución a otro vehículo en Washington, DC.

Óscar David Colmenares Gómez iba abordo de su motocicleta cuando quedó en medio de una persecución a un vehículo. En ese momento los agentes centraron su atención en el venezolano y lo arrollaron y le dispararon con una pistola eléctrica tipo Taser.

Ante el miedo de no saber lo que estaba ocurriendo, el venezolano dejó su moto en el suelo y corrió a resguardarse. Sin embargo, los agentes migratorios lo siguieron y lo privaron de libertad.

«En la persecución eran muchos carros. A la moto le tiraron electricidad como chispa de candela. En un momento un carro lo chocó y él, por miedo, dejó la moto y corrió», relató Yodanni León, amiga del detenido.

LEA TAMBIÉN: PAREJA MURIÓ EN APARATOSO VUELCO DE TODOTERRENO EN UN PARQUE, SIETE DE SUS 11 HIJOS RESULTARON HERIDOS

Residentes del sitio le exigieron a la policía que le brindaran atención médica, ya que estaba sangrando, por lo que los uniformados lo esposaron y lo ingresaron a una ambulancia.

Según sus familiares, Colmenares reside en Nueva York y viajaba periódicamente al Distrito de Columbia por motivos laborales. Aseguraron que cuentan que posee un permiso de trabajo válido por cinco años por asilo, y otro por el TPS. Además, afirmaron que tiene todos los papeles en orden, incluso los de la motocicleta.

Noticias Univision estuvo presente durante una llamada telefónica entre el detenido y sus familiares este lunes en la que denunció que lo estaban presionando. «Me han dicho que si no firmo puedo estar aquí muchos meses hasta que el juez dicte sentencia. Aquí está todo el mundo firmando y yo les dije que no», expresó Colmenares durante la conversación.

El ICE registró oficialmente la detención de Colmenares Gómez, pero por el momento no enfrenta cargos penales formales por lo que se desconoce el motivo de la detención.

