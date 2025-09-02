Pareja murió en aparatoso vuelco de todoterreno en un parque, siete de sus 11 hijos resultaron heridos

En una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Piedmont, en Alabama (EEUU), un accidente de vehículo todoterreno en el parque Indian Mountain ATV Park cobró la vida de una madre y un padre, dejando heridos a siete de sus 11 hijos.

De acuerdo con la información reseñada por WANF, el accidente ocurrió cuando un vehículo todoterreno tipo RZR, abarrotado con nueve ocupantes —incluidos varios menores—, chocó con otro vehículo similar, volcó y terminó estrellándose contra un árbol.

Según las autoridades, ninguno de los pasajeros llevaba arneses o dispositivos de sujeción, lo que agravó las consecuencias del impacto.

El director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Cherokee, Shawn Rogers, informó que el conductor, padre de los siete niños heridos, salió despedido del vehículo y murió en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Marcus Ragland y Ashley Hawkins. Ambos son del estado estadounidense de Georgia.

La mujer, madre de tres de los menores, fue trasladada en helicóptero a un centro de traumatología en Birmingham. En ese lugar, falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Los niños heridos, de entre 1 y 12 años, fueron evacuados en helicópteros y ambulancias también a hospitales de Alabama y Georgia.

PRIMERAS INVESTIGACIONES SOBRE EL ACCIDENTE

Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo era conducido a alta velocidad en el momento del choque. El conductor del otro ATV intentó evitar la colisión, pero no logró esquivarlo.

La policía del condado de Cherokee aguarda por los resultados de toxicología para determinar si el alcohol fue un factor, recordando que su posesión es ilegal en gran parte del condado desde la era de la Prohibición.

Las autoridades han subrayado la importancia de la responsabilidad personal en el uso de vehículos recreativos, especialmente cuando se transportan niños.

“No se recomienda tener a nueve personas, y menos a menores, en un RZR sin arneses de seguridad”, advirtió el jefe de policía Jeff Shaver.

“No hay nada que diga que todos los que se suben a un side-by-side deben estar sujetos”, comentó, por su parte, Rogers. “Es una de esas cosas en las que se debe asumir la responsabilidad personal para garantizar tu propia seguridad y la de aquellos que están a tu cuidado”, enfatizó.

¿QUÉ SE SABE DE LOS NIÑOS?

De momento, solo se detalló que el hijo de 13 años, de Ragland, sufrió una fractura de cráneo. Su hija de 10 años sufrió una fractura de clavícula y la de dos años tiene lesiones en el bazo.

El Parque de ATV Indian Mountain se encuentra en la cordillera de los Apalaches. Con poco más de 18 kilómetros cuadrados, es uno de los parques todoterreno privados más grandes del sur.