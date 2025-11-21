Venezolano murió en trágico accidente de tránsito en Texas, todo ocurrió frente a su familia

Un migrante venezolano murió y su esposa e hijos resultaron heridos, luego de que un vehículo que circulaba en sentido contrario los chocara de frente en Houston, Texas.

El venezolano fallecido respondía al nombre de Hugo Valderrama Quintero de 45 años y residente de Spring, quien murió en el sitio.

El conductor del vehículo que circulaba en sentido contrario respondía al nombre de Wenser Carreo, de 31 años y residente del estado de Washington. Según la policía, este hombre sobrevivió al choque inicial. Sin embargo, un tercer vehículo lo colisionó cuando había quedado en medio de la autopista, lo que terminó acabando también con su vida.

La esposa del venezolano, Melissa Acurero, tendría heridas de consideración que no comprometen su vida. Mientras tanto sus tres hijos, todos menores de edad, resultaron con lesiones leves. Tras el incidente los trasladaron a un centro hospitalario, donde ya dieron de alta a los tres menores.

Mientras tanto, las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Valderrama Quintero, ingeniero de profesión, residía en Estados Unidos desde hace 10 años junto a su familia.

El reporte oficial confirmó la cifra de dos personas muertas y cinco heridos, así como tres vehículos siniestrados.

Con respecto al quinto lesionado sería el conductor del tercer vehículo involucrado, cuyas lesiones eran leves, según trascendió.