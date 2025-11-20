La mortal embestida de un venado a una mujer dentro de su propia casa que la llevó a la muerte

En un hecho trágico ocurrido en Stewartsville, en Ohio (EEUU), una mujer perdió la vida tras ser atacada por un venado macho dentro de su propia residencia.

De acuerdo con la información difundida por CBS News y otros medios, el incidente tuvo lugar la noche del 15 de noviembre, cuando Jodi Proger, de 64 años, quedó atrapada en un corral junto con el venado, que comenzó a mostrar un comportamiento agresivo.

La víctima fue sorprendida por el animal, que se encontraba en la propiedad familiar, y sufrió heridas fatales antes de que pudiera recibir ayuda.

Según el reporte del Departamento del Sheriff del Condado de Belmont, el venado había sido mantenido en cautiverio por la familia, lo que podría haber contribuido a su comportamiento violento.

Aunque los venados suelen evitar el contacto humano, los machos pueden volverse especialmente peligrosos durante la temporada de apareamiento, cuando sus niveles hormonales aumentan y se tornan más territoriales.

En este caso, el animal embistió repetidamente a la mujer, causándole lesiones graves que resultaron en su fallecimiento.

LA DESESPERACIÓN DE SU FAMILIA

Lo que se detalló, es que los familiares de Proger intentaron intervenir, pero el venado continuó con su ataque hasta que finalmente fue abatido por los agentes que acudieron al lugar.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar si hubo negligencia en el manejo del animal y, si se violaron leyes estatales sobre la tenencia de fauna silvestre.

El sheriff James Zusack informó que no se sospecha de intervención de terceros y que la investigación se mantiene activa.

“No hay indicios de mano criminal en el caso”, señaló Zusack, según las declaraciones citadas por USA Today.

Las autoridades involucradas en el caso incluyen al Departamento de Recursos Naturales de Ohio. El mismo trabaja en conjunto con el Departamento de Agricultura estatal y la oficina forense del condado. Esta última presente desde el primer reporte del incidente.

¿QUÉ SE SABE DE LA VÍCTIMA?

Por medio de un obituario publicado por la funeraria Toothman, en Ohio, se precisó que Proger, de 64 años, había «dedicado los últimos 12 años de su vida a rescatar ciervos o venados heridos, inspirada por su querido ciervo, Wheezer».

¿QUÉ TAN PELIGROSOS SON LOS CIERVOS O VENADOS?

Expertos en vida silvestre advierten que, aunque los venados son comúnmente vistos como criaturas pacíficas, pueden representar un peligro. Sobre todo, si se sienten acorralados o si son provocados.

En zonas rurales de Estados Unidos, los encuentros entre humanos y venados se han vuelto más frecuentes. Esto, debido a la expansión urbana y pérdida de hábitat natural.

De hecho, en 2023, The Washington Post calificó a los ciervos como «la bestia más letal de Norteamérica», citando datos sobre colisiones de tráfico.

Este informe indicó que estos animales son responsables de la muerte de aproximadamente 440 de los 458 estadounidenses que, en promedio, fallecen cada año en enfrentamientos con fauna salvaje. Para obtener esta cifra, el medio citó al biólogo Mike Conover, de la Universidad Estatal de Utah.