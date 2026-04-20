Horrendo crimen contra Lindha genera consternación, una esteticista venezolana muy querida en Utah

La muerte de Lindha Paola Zerpa Lara, reconocida esteticista venezolana y fundadora de Pao Glow & Beauty, generó una profunda consternación entre la comunidad latina en Utah.

De acuerdo con medios estadounidenses, el asesinato de la venezolana se registró en una vivienda de Herriman el pasado viernes, 17 de abril, a tan solo un día después de solicitar el divorcio.

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Lo que se precisó, es que el crimen es investigado por las autoridades como un posible caso de violencia doméstica.

Desde tempranas horas de ese día, agentes de la Policía de Herriman respondieron a reportes que alertaban sobre una situación crítica dentro de la vivienda.

Al ingresar, activaron los protocolos correspondientes a un presunto homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a que la expareja de Zerpa habría sido responsable del ataque y posteriormente se habría quitado la vida.

Aunque esta línea de investigación es la más sólida hasta ahora, los detectives continúan verificando cada elemento encontrado en la escena antes de emitir conclusiones oficiales.

Sin embargo, un documento judicial revisado por People, muestra que una persona con un nombre que coincide con el de Zerpa presentó una solicitud de divorcio en el Tercer Distrito Judicial del Condado de Salt Lake el jueves, 16 de abril.

¿QUÉ SABE SOBRE LA ACUSACIÓN CONTRA SU EXPAREJA?

Según versiones preliminares, Lindha Paola fue asesinada con un objeto contundente por su exesposo, Manuel Ramírez, un hombre de 55 años, también venezolano, quien posteriormente se quitó la vida en el lugar.

La estilista venezolana tenía 43 años recién cumplidos. Había emigrado a Utah hace ocho años junto a su hijo, hoy de 10 años.

Lindha Paola era oriunda del sector La Corteza, ubicada en la zona sur de Acarigua, en el estado Portuguesa, llanos occidentales de Venezuela.

Su trayectoria en el sector de la estética la había convertido en una figura apreciada, especialmente tras el incendio que destruyó su spa en West Jordan el pasado 28 de enero.

Aquel siniestro, que dejó pérdidas totales, generó una ola de solidaridad que reforzó su presencia en redes sociales y consolidó una red de apoyo en torno a su proyecto.

En Venezuela ejerció como educadora, pero al emigrar a Utah decidió reinventarse: se formó, obtuvo sus licencias como esteticista y terminó convirtiéndose en una figura muy querida dentro de la comunidad latina.

Ramírez, por su parte, trabajaba como repartidor de paquetes. La pareja se había conocido años atrás en Barinas, donde Lindha Paola residió durante un tiempo. De hecho, fue su primer novio de la adolescencia y no hay registros previos de violencia.

En los últimos años, Lindha Paola impulsaba el evento benéfico «Todas merecen brillar», una iniciativa con la que rendía homenaje a mujeres sobrevivientes de cáncer y celebraba sus historias de fortaleza.