Venezolano lleva ocho meses detenido por ICE a pesar de haber firmado su deportación voluntaria, esto exigió su esposa

Una madre venezolana denunció que su esposo lleva ocho meses detenido por ICE en Estados Unidos.

El pasado 3 de julio, Junior José Puerta firmó la deportación voluntaria luego de perder su caso por asilo político. Incentivado por el vuelo gratis y los 3.000 dólares que ofrece el gobierno de Donald Trump, el venezolano estaba decidido a regresar a Venezuela junto a su familia. Sin embargo, desde entonces se encuentra detenido en los Estados Unidos.

«Firmó su deportación el 3 de julio, salió supuestamente el 1 de septiembre porque ya iba a casa. Sin embargo, duró una semana entre un centro de detención y otro, lo iban a llevar a Miami para luego enviarlo a Venezuela, pero terminó en el centro de detención en el que estaba desde el día uno en Georgia», dijo su esposa en conversación con Univisión.

«Desde el día de ayer en la tarde no sé donde está mi esposo. Lo único que sé es que aún está bajo custodia de ICE», indicó.

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Además, ICE publicó un breve comunicado sobre su situación que generó indignación: «Recibió el debido proceso y un juez de inmigración ordenó su deportación el 12 de mayo de 2026. Esta administración no ignorará el Estado de Derecho. Estar detenido es una elección. Estados Unidos está ofreciendo a los extranjeros en situación migratoria irregular 3.000 dólares y un vuelo gratuito para que salgan del país voluntariamente».

Ante esto, su esposa rechazó la explicación oficial. «Nosotros no tenemos respuestas, la respuesta que nos dieron el día de que lo regresaron a Georgia fue que había alguien con Covid, la otra es que no había vuelos, y la otra que Venezuela no los quería recibir. Entonces, no pueden decir que estar detenidos es una elección».

«Mi esposo y yo entramos en el 2020 a Estados Unidos con visa de turista, fuimos la primera ola de TPS y tuvimos asilo. Yo me vengo en julio de este año debido a que cómo mi esposo pierde el proceso de asilo decidimos que yo iba a hacer la deportación voluntaria junto con mi hija, quien es ciudadana americana y él me iba a esperar en Venezuela, porque se supone que si firmó el 3 de julio ya él por lo menos en dos o tres semanas ya iba a estar en Venezuela», concluyó.