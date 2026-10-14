EN VIDEO: Asi fue el despliegue de los sistemas electromagnéticos que usó EEUU en la operación del 3Ene

La Fuerza Espacial de Estados Unidos usó sistemas de guerra electromagnética durante su operación militar en Venezuela, la cual llevó a la captura de Nicolás Maduro. Este miércoles trascendieron detalles sobre este armamento.

El medio Wall Street Journal tuvo acceso al complejo de Guerra Electromagnética de la Fuerza Espacial en Colorado. En tal sentido, habló con integrantes de esta rama militar que participaron en las operaciones de Venezuela e Irán.

Uno de los sistemas más importantes es el Meadowlands, un equipo ofensivo terrestre que interfiere en las comunicaciones de satélites adversarios. Esto se alcanza gracias a una saturación de sus frecuencias de radio.

Otro equipo a tomar en cuenta es el Bounty Hunter, que consigue escanear el espectro electromagnético y detectar perturbaciones. Así pues, los sistemas logran localizar señales que pueden representar una amenaza.

«Aquello que nunca se ve es increíblemente importante en la guerra», dijo el teniente general Gregory Gagnon, quien destacó el valor del espectro electromagnético en la guerra moderna para mantener comunicación con satélites, barcos y aeronaves.

SISTEMAS USADOS EN VENEZUELA

El sargento técnico Joshua Lomax, integrante de la Fuerza Espacial, usó estos sistemas en la operación en Venezuela. Junto a su equipo, lograron interferir satélites para crear una «burbuja protectora» alrededor de las tropas estadounidenses que capturaron a Maduro.

Una vez concluyó la operación en Venezuela, Lomax y su equipo se trasladaron a Medio Oriente para participar en las operaciones de Irán. «Fueron 72 horas para empacar el equipo, inspeccionarlo, cargarlo en el avión y partir», recordó.

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#14Oct | La Fuerza Espacial de Estados Unidos usó sistemas de guerra electromagnética durante su operación militar en Venezuela, la cual llevó a la captura de Nicolás Maduro. Este miércoles trascendieron detalles sobre este armamento Video: @WSJ https://t.co/ZLVKHiOTzN — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 14, 2026



Lomax calificó ambas operaciones «increíblemente intensas» y recordó que en Medio Oriente estuvo bajo fuego enemigo. Afirmó que tuvieron unas 96 horas para instalar los sistemas para los combates con Irán.

Responsables militares aseguraron que estos sistemas y el Remote Modular Terminal (RMT) ya son empleados en operaciones de combate. Están desplegados a nivel global, aunque, por razones obvias, sus ubicaciones son secretas.