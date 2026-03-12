Venezolano fue incluido en la lista de los «10 fugitivos más buscados» del FBI: estos son los graves cargos en su contra

Un fugitivo venezolano, señalado como uno de los ‘cerebros’ detrás de una compleja red de jackpotting en cajeros automáticos, fue incluido por el FBI en su lista de los «10 fugitivos más buscados», un hecho que marca un precedente en la lucha contra el cibercrimen asociado con la banda del mismo país Tren de Aragua.

Las autoridades federales precisaron que se trata de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, de 49 años, quien enfrenta una orden de arresto emitida desde Omaha y recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que permita su captura.

Según el FBI, su actividad criminal no solo implica «fraude financiero», sino también el financiamiento directo de una organización considerada terrorista en Estados Unidos.

La investigación señala que Canelón Aguirre lideró una conspiración internacional dedicada a instalar malware en cajeros automáticos para ejecutar retiros no autorizados de grandes sumas de dinero, una técnica conocida como jackpotting.

Estas operaciones, ejecutadas en distintas comunidades de Estados Unidos, habrían generado millones de dólares que luego eran canalizados hacia el Tren de Aragua. Se trata de una organización criminal transnacional de Venezuela y designada como grupo terrorista extranjero.

El FBI sostiene que esta red operaba desde al menos enero de 2024. En concreto, enviando equipos especializados a territorio estadounidense para manipular física y digitalmente los cajeros.

Today, the #FBI added Anibal Alexander Canelon Aguirre to it's Ten Most Wanted Fugitives List. He is wanted for allegedly leading a large international conspiracy that deploys numerous crews to the United States to steal millions of dollars from financial institutions in support… pic.twitter.com/RKbPxfoDcE — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 12, 2026

EL ‘CEREBRO’ DE LA CONSPIRACIÓN

Durante una conferencia de prensa, Eugene Kowel, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Omaha, afirmó que Canelón Aguirre «lideró una vasta conspiración para cometer ataques cibernéticos contra instituciones financieras en comunidades de todo nuestro país en nombre del Tren de Aragua».

Las autoridades advierten que el fugitivo está armado y es peligroso, y destacan que su inclusión en la lista de los más buscados es histórica.

Esto último, porque es la primera persona acusada de delitos cibernéticos en alcanzar este nivel de prioridad dentro del programa del FBI.

El fugitivo, también conocido como “Prometeo” y “El Ingeniero”, mide entre 1,65 m y 1,70 m. Pesa alrededor de 86 kg y tiene el cabello entre negro y canoso.

Nacido en Venezuela, mantiene vínculos con México y habla español. Su perfil técnico y capacidad para coordinar operaciones de alto nivel lo convierten, según las autoridades, en una pieza clave dentro de la estructura financiera del Tren de Aragua.

Asimismo, se señaló que la red, que dirigía, no solo ejecutaba los ataques. También movía el dinero robado a través de un entramado de lavado internacional.

CARGOS EN SU CONTRA

Los cargos que enfrenta son múltiples y de gran gravedad. Conspiración para cometer fraude bancario; conspiración para cometer robo a un banco y dañar intencionalmente un sistema informático protegido; conspiración para cometer lavado de dinero; y conspiración para brindar apoyo material a terroristas.

La fiscal federal Lesley Woods aseguró que su captura representaría un golpe financiero devastador para el Tren de Aragua. Una de las organizaciones criminales más violentas y activas que operan actualmente en Estados Unidos.

«Canelón Aguirre representa una amenaza para la seguridad nacional, y la información que conduzca a su arresto haría más seguros a Nebraska y al resto del país. Arrestarlo supondría una devastación financiera para el Tren de Aragua», declaró la fiscal federal.