Capturan en México a uno de los 10 más buscados por el FBI, esta era la impresionante recompensa que ofrecían por él

La captura de Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos más buscados por el FBI, fue confirmada este jueves, 12 de marzo, por autoridades mexicanas, marcando un cierre clave a casi tres años de intensa búsqueda internacional.

De acuerdo con Univisión y diversos medios estadounidenses y mexicanos, el operativo se llevó a cabo en Culiacán, en Sinaloa, y fue resultado de una coordinación estrecha entre agencias de seguridad de México y los Estados Unidos.

Según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la detención se logró mediante una operación conjunta. En la misma, participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

Las autoridades enfatizaron que el arresto fue posible gracias a mecanismos de cooperación internacional y, a un seguimiento de inteligencia sostenido.

UNA HORA Y 13 MINUTOS

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el sospechoso fue capturado en solo una hora y 13 minutos en Sinaloa. Luego, precisó que fue devuelto a Estados Unidos, después de ser agregado a la lista de los 10 fugitivos más buscados por la instancia a su cargo el pasado martes.

El funcionario agradeció la colaboración de la oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México. También a la SSPC, el INM y la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington por su colaboración para coordinar el arresto.

“Hace unas horas, Ramírez regresó de México a Estados Unidos y aterrizó en Seattle, detenido por la Policía de Federal Way, donde enfrentará la justicia. Este es otro objetivo de alto valor y muy buscado capturado bajo esta orden del FBI”, escribió.

🚨🚨 CAPTURED: Another FBI Most Wanted – Samuel Ramirez Jr., apprehended in Sinaloa, Mexico. Ramirez was on the run for nearly 3 years for his alleged involvement in the murder of two female victims May 21, 2023. After the alleged murders, he was believed to have fled the… pic.twitter.com/UfZLWXkQsR — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

LO QUE OFRECÍA EL FBI

El FBI ofrecía hasta un millón de dólares por información que permitiera su captura. Se trataba de una recompensa que lo situaba entre los 10 fugitivos prioritarios del organismo.

Ramírez Jr. era buscado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, en Federal Way, Washington. En el sitio murieron dos mujeres y una tercera persona resultó herida.

Tras el ataque, el sospechoso habría huido del estado, iniciando así su periodo como prófugo.

En consecuencia, el Tribunal Superior del Condado de King emitió una orden de arresto el 24 de mayo de 2023. Se le acusó de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado e intento de homicidio en primer grado.

Más tarde, en noviembre de 2025, se sumó una orden federal por fuga ilegal para evadir el enjuiciamiento.

Con su captura en México, está en marcha ahora el proceso de entrega a las autoridades estadounidenses. En concreto, para que enfrente los cargos pendientes en Washington.