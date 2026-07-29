Venezolano fue detenido tras atropellar y causar la muerte a una abuela en un paso peatonal de Florida

Un venezolano, presuntamente en EEUU de forma ilegal, terminó arrestado sin derecho a fianza tras ser acusado de matar a una anciana de Florida (EEUU) al atropellarla con una camioneta en el estacionamiento de un supermercado Publix, en Panama City Beach.

De acuerdo con lo reseñado por FOX 13, el hecho ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando Deborah Murphy, de 82 años, caminaba de regreso a su vehículo por un paso peatonal tras salir del supermercado Publix en Panama City Beach. Fue golpeada por una Toyota 4Runner conducida por Carlos Suárez-Contreras, quien recientemente se declaró inocente.

Según una declaración jurada de la Patrulla de Carreteras de Florida, la camioneta la tiró suelo, pero el vehículo continuó retrocediendo y terminó pasándole por encima.

Testigos y cámaras de seguridad captaron el momento previo al choque, y las autoridades señalaron que el conductor les dijo a los agentes que nunca la vio. Aunque trasladaron a Murphy de urgencia a un hospital, finalmente murió a causa de las heridas.

¿QUÉ SABE SOBRE EL ACUSADO?

Carlos Suárez-Contreras, de 26 años estaba con Luis Sanabria, de 29, quien viajaba como pasajero en el asiento delantero. De acuerdo con los registros de detención, el segundo abandonó el lugar a pie antes de que llegaran las autoridades. Solo regresó cuando un agente hizo que el principal acusado lo llamara por teléfono.

Bajo juramento, Sanabria declaró ante los agentes que Suárez-Contreras era quien conducía el vehículo al momento del accidente.

Ambos hombres dijeron haber nacido en Venezuela y, según las autoridades, se determinó que se encontraban en el país de forma irregular.

Por tanto, Sanabria fue entregado a custodia de inmigración por tener una visa vencida. Mientras que Suárez-Contreras permanece en la cárcel del condado de Bay.

Suárez-Contreras se declaró no culpable del cargo de conducir con una licencia cancelada y causar la muerte de una persona. Se trata de un delito grave de tercer grado.

Según los registros judiciales, su licencia de Georgia fue revocada previamente. La Patrulla de Carreteras de Florida ordenó mantenerlo detenido sin fianza al considerarlo un riesgo de fuga debido a su estatus migratorio.

En consecuencia, está programado para ser procesado formalmente el próximo 17 de agosto en la corte del condado de Bay.

«Estamos decididas a que se haga justicia y a que Suárez-Contreras rinda cuentas por sus actos imprudentes», declararon las hijas gemelas de Murphy, Beth Schulz y Amy Edge, a Fox News Digital.

«Ella tocó la vida de muchísimas personas como una amiga, maestra, madre y abuela extraordinaria», agregaron. Su familia la recuerda como «una luz», «llena de vida y con muchos más recuerdos por crear».