Venezolano acusado de asesinar a estudiante en Chicago está en ‘cuarentena’ por ser portador de enfermedad contagiosa

José Medina, un venezolano acusado de asesinar a la estudiante Sheridan Gorman, de 18 años, en Chicago (EEUU), compareció este viernes, 27 de marzo, ante un juez en una audiencia virtual luego de ser diagnosticado con tuberculosis.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Medina, de 26 años, permanece en cuarentena en el Hospital Cermak, dentro de la cárcel del Condado de Cook, una situación que lo forzó a presentarse en la audiencia por videoconferencia, asistido por un intérprete en español y usando mascarilla.

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Es destacar, que la presencia del acusado había sido postergada durante la semana y, recién ahora, se explicó que se debió a la contagiosa enfermedad.

En tanto, se detalló que en la audiencia estuvieron presentes familiares de Gorman, mientras que un grupo de amigos —incluyendo algunos testigos del ataque ocurrido en la playa de Rogers Park— asistió de forma presencial al tribunal.

SIN DERECHO A FIANZA

El juez D’Anthony Thedford ordenó que Medina permanezca detenido sin derecho a fianza, al considerar que representa una amenaza significativa para la comunidad.

Según la Fiscalía, Medina disparó contra Gorman en la madrugada del pasaso, 19 de marzo, mientras la joven se encontraba en la playa junto a un grupo de amigos.

El sospechoso, vestido de negro y con el rostro cubierto, habría emboscado al grupo sin previo aviso, detallaron las autoridades.

«Resulta difícil imaginar una amenaza mayor que la de alguien que se oculta en un lugar aleatorio, en una playa prácticamente desierta, a la espera de su presa», afirmó el juez Thedford al justificar su decisión.

Por su parte, el fiscal adjunto del estado, Mike Pekara, dijo que «no existen muchas personas más peligrosas para la comunidad en general que alguien que se oculta en la oscuridad, tiende una emboscada y asesina sin motivo alguno a una estudiante que intenta huir», tras argumentar que Medina debía permanecer encarcelado.

BREAKING: DHS confirms that the suspect in custody for murdering Loyola University student Sheridan Gorman in Chicago is a Venezuelan illegal alien who was caught & released at the border by the Biden administration in May 2023. DHS says he was also released from local custody… pic.twitter.com/tIo3iSualm — Bill Melugin (@BillMelugin_) March 22, 2026

EL PEDIDO « INUSUAL » DE LA DEFENSA

Por su parte, la defensora pública Julie Koehler señaló que el acusado presenta una discapacidad cognitiva y realizó una solicitud inusual. Pidió que Medina permanezca en la cárcel por su propia seguridad, dada su condición médica y vulnerabilidad.

Vale recordar, que Medina enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, tres cargos de agresión agravada y posesión ilícita de un arma de fuego.