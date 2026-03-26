Familia de estudiante asesinada por venezolano estalla contra alcalde de Chicago por polémicas declaraciones

La familia de Sheridan Gorman, la estudiante de 18 años asesinada presuntamente por un venezolano en Chicago (EEUU), arremetió públicamente contra las autoridades locales y estatales tras considerar inaceptables las recientes declaraciones del alcalde Brandon Johnson y del gobernador de Illinois, JB Pritzker.

En un comunicado difundido por varios medios locales, los familiares afirmaron que la muerte de la joven «exige que se rindan cuentas» y rechazaron que el crimen sea descrito como una «tragedia sin sentido», como lo han planteado ambos líderes.

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«Decir que esto fue ‘sin sentido’ no es suficiente. Debe haber una explicación clara y honesta de lo que salió mal», añadió la familia.

«No permitiremos que la vida de Sheridan se reduzca a un simple comentario o una generalización. Esperamos un liderazgo dispuesto a afrontar las verdades incómodas y garantizar que lo que le sucedió no vuelva a ocurrir», continuaron por medio del texto.

Gorman, estudiante de primer año de la Universidad Loyola de Chicago, fue asesinada el 19 de marzo alrededor de la 1:06 a. m. mientras caminaba con amigos cerca del campus, en un muelle del área de Rogers Park.

BREAKING: DHS confirms that the suspect in custody for murdering Loyola University student Sheridan Gorman in Chicago is a Venezuelan illegal alien who was caught & released at the border by the Biden administration in May 2023. DHS says he was also released from local custody… pic.twitter.com/tIo3iSualm — Bill Melugin (@BillMelugin_) March 22, 2026

¿QUÉ DIJO EL ALCALDE?

Johnson responsabilizó indirectamente al Partido Republicano y a sus gobernadores por el marco legal que, según él, contribuyó a la tragedia de Sheridan Gorman.

En concreto, a Johnson lo cuestionaron periodistas sobre si pediría disculpas a la familia de la víctima por las políticas de inmigración de Chicago, que han convertido a la ciudad en un espacio de acogida para migrantes.

De acuerdo con New York Post, el alcalde rechazó esa interpretación. Recordó que la ordenanza de ciudad santuario fue aprobada hace cuatro décadas por el primer alcalde afroamericano de Chicago. Mientras, que la Ley Safe-T, que limita la detención preventiva, fue impulsada bajo un gobernador republicano.

«¿Aprovechará esta oportunidad para disculparse con los padres de Sheridan por las políticas que ha promovido y que causaron directamente su muerte? Ese sospechoso no estaría en la ciudad, ni en el país, de no ser por sus políticas. ¿Aprovechará esta oportunidad para disculparse?», preguntó un periodista.

“Una vez más, creo que todos lamentamos la pérdida de Sheridan y de otras personas que han perdido la vida a causa de la violencia sin sentido». Así respondió Johnson.

«Y seamos muy claros. Entre la Ley Safe-T y la ordenanza de ciudad acogedora, esta última fue aprobada hace 40 años por el primer alcalde negro en la historia de Chicago. Y la Ley de Seguridad fue aprobada bajo el mandato del gobernador de entonces, que era republicano», agregó.

¿QUÉ SE SABE DEL VENEZOLANO?

Según las autoridades, José Medina-Medina, un venezolano de 25 años que se encontraba en el país sin estatus migratorio regular, presuntamente disparó contra la joven, causándole la muerte.

Documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indican que Medina-Medina terminó detenido por la Patrulla Fronteriza en mayo de 2023 y posteriormente liberado bajo la administración del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Asimismo, el DHS afirma que también «fue liberado de la custodia local tras ser arrestado por hurto en una tienda en la ciudad santuario de Chicago el 19 de junio de 2023».

Según el DHS, Medina se le acercó a la estudiante con máscara y armado con una pistola. Cuando ella intentó huir, él disparó y la hirió. Gorman recibió un disparo y declararon muerta en el lugar, precisaron las autoridades.

Resultó arrestado en su apartamento por este último crimen en Rogers Park. Esto, según el informe de detención.