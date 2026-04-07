Venezolana detenida por ICE dice que Trump ‘miente’ y «todo está diseñado» para sufrir: es esposa de un piloto estadounidense

Stephanie Kenny-Velasquez, una joven venezolana de 25 años casada con un piloto estadounidense de la Reserva del Ejército y recientemente fue liberada tras su arresto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump miente sobre el trato y las condiciones hacia los migrantes.

Según NBC News, Kenny-Velasquez relató que sufrió ataques de ansiedad y agregó que «todo allí dentro está diseñado para que uno se sienta incómodo».

También mencionó la falta de acceso adecuado a alimentos frescos y recordó casos de otras detenidas, como una mujer venezolana de 72 años, quien «enfrentó dificultades para obtener medicación»

El relato de Kenny-Velasquez contrasta radicalmente con lo que sostiene el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

De hecho, en un comunicado enviado al mismo medio, el DHS afirmó que los detenidos reciben atención médica, dental y de salud mental dentro de las primeras 12 horas y que cuentan con servicios de emergencia permanentes.

Pero la venezolana, según su testimonio, afirmó que incluso compartía un espacio con unas 60 mujeres, sin privacidad en baños ni duchas, con jornadas que comenzaban a las 4:30 de la mañana y con alimentación insuficiente.

Asimismo, enfatizó que las condiciones son tan precarias en el centro para migrantes, que tras su liberación expresó sentimientos encontrados. Aseguró que aunque recuperó la libertad, manifestó culpa por las mujeres que continúan detenidas.

«Hay gente con familia, con hijos. Me siento mal porque estoy aquí y ellos siguen adentro», dijo Kenny al mencionado medio de comunicación. «Chris (su esposo) dijo que se llama culpa del superviviente», agregó.

Vale recordar, que la venezolana pasó hasta cuatro meses recluida en un centro de detención en Houston, hasta que un juez federal ordenó su liberación al determinar que su arresto violó garantías básicas del debido proceso.

¿QUÉ PASARÁ CON SU CASO?

Kenny-Velasquez fue detenida en diciembre, apenas dos días después de casarse con Chris Busby, un piloto de helicópteros Black Hawk de 28 años.

De hecho, la pareja se reencontró la semana pasada a las puertas del centro de detención, donde precisamente Busby la esperaba con flores tras meses de gestiones legales y presión pública.

La defensa presentó un recurso de hábeas corpus que permitió cuestionar la legalidad de su detención, y el juez del Distrito Sur de Texas falló a su favor, señalando fallas en el procedimiento que la llevó a ser privada de libertad.

Aunque recuperó la libertad, el caso migratorio de Kenny-Velasquez continúa abierto. Esto, porque su solicitud de asilo, presentada en 2021 tras ingresar al país junto a su hermano, sigue pendiente.

Durante años ella afirmó que cumplió con todas las exigencias de supervisión migratoria sin antecedentes penales. Sin embargo, fue detenida durante una cita rutinaria con las autoridades, pese a contar con libertad condicional mientras avanzaba su proceso.

Tras su arresto, fue trasladada por varias instalaciones antes de llegar al Centro de Procesamiento de Montgomery y posteriormente a Houston.

Ahora, la venezolana enfrenta una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Su audiencia de asilo está programada para 2027 y su abogado explora alternativas como el programa militar de libertad condicional temporal. Este mescanismo podría otorgarle protección legal por ser cónyuge de un miembro del servicio.

