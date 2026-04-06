VIDEO: ICE arresta en Florida a venezolano que ingresó a Estados Unidos mediante parole humanitario

Un ciudadano venezolano fue detenido por el Servicio de control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en Florida, en medio de una situación que su familia califica como «irregular».

El arresto del hombre identificado como Ángel Rafael Alvarado ocurrió el pasado 31 de marzo a las 7:30 de la mañana, según informó Adalberto Rodríguez por medio de su cuenta en Instagram (@newlatinostv).

De acuerdo con la denuncia de parientes de Alvarado, el hecho se produjo mientras este se encontraba «residenciado legalmente» en Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario.

Asimismo, enfatizaron que Alvarado no solo había ingresado al país de «manera regular mediante el parole», sino que además «estaba en pleno proceso de solicitud de asilo».

Igualmente, detallaron que contaba con un permiso de trabajo vigente y no registraba antecedentes penales ni infracciones de tránsito, elementos que, según sus allegados, evidencian que cumplía con los requisitos administrativos exigidos por las autoridades migratorias.

Como era de esperarse, la detención ha generado preocupación entre migrantes venezolanos y latinoamericanos que atraviesan procesos similares.

Tras lo ocurrido, sus familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir gastos legales y asumir la defensa del caso ante las autoridades migratorias.

Sus seres queridos han insistido en que el joven ha cumplido con todas las obligaciones establecidas por el gobierno estadounidense y su detención representa un golpe inesperado para su estabilidad y la de su familia.

Quienes deseen conocer más detalles del caso o colaborar con la campaña pueden comunicarse directamente con la familia a través de la cuenta de Instagram de su hermana, identificada como @karica1704.