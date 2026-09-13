Vendieron la casa donde Trump vivió en su infancia, este es el precio que pagaron

Esta semana vendieron la casa de estilo Tudor en Jamaica Estates, Queens, donde el presidente de EEUU, Donald Trump vivió los primeros años de su vida. Joe Zhu, el agente inmobiliario encargado confirmó la operación al New York Post.

Vendieron la residencia en 1,93 millones de dólares y el agente admitió que el interés por la propiedad estuvo marcado por su vínculo con el mandatario estadounidense, publicó el portal Todo Noticias.

Antes de la venta, el inmueble estuvo en remodelación, la cual se tomó ocho meses y demandó más de medio millón de dólares.

“Hubo muchos interesados por el hecho de que fue la casa de Trump”, explicó Zhu. El agente agregó que varios compradores vieron un valor histórico adicional en el inmueble.

LA HISTORIA

En el 2025, el desarrollador Tommy Lin adquirió la casa por 835.000 dólares, cuando el lugar estaba abandonado. Cuenta que tenía años deshabitada, con daños por una cañería rota, problemas de humedad y hasta estuvo ocupada por gatos callejeros.

Lin invirtió más de 500.000 dólares en una renovación integral que incluyó una cocina de chef y baños con terminaciones de spa. Sin embargo, mantuvo la fachada Tudor original.

Tras la remodelación, la casa quedó con cinco dormitorios y cuatro baños. Recuperó su esplendor y atrajo la atención del mercado.

El precio inicial de la propiedad, ubicada en 85-15 Wareham Place, era de 2,3 millones de dólares. Pero tras varias modificaciones en el precio, finalmente se relanzó con un valor cercano a los dos millones y encontró comprador.

La residencia data de 1940, construida por Fred Trump, padre del presidente y reconocido desarrollador inmobiliario.

En 2017 se vendió por 2,14 millones de dólares, poco después de que Trump asumiera la presidencia. Incluso la llegaron a ofrecer en alquiler turístico a través de Airbnb antes de caer en el abandono.