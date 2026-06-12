Veía TikTok mientras conducía su carro y provocó la muerte de un bebé, esta es la dura pena que recibió

Un juez en Estados Unidos condenó a 11 años y 3 meses de prisión a un hombre que se declaró culpable de haber ocasionado un choque en el que murió un bebé de 20 meses por estar viendo TikTok en su teléfono.

La tragedia ocurrió en marzo de 2025 y la protagonizó Hristo Iliev, de 32 años, quien recibió la condena por homicidio por conducción peligrosa y un cargo de lesiones graves por conducción peligrosa.

Ese día a las 4:45 de la tarde Iliev iba conduciendo su auto mientras que con la otra mano veía TikTok. Debido a esto no pudo reaccionar a tiempo cuando se encontró a una fila de vehículos detenidos frente a él y terminó impactando violentamente contra un carro, que a su vez golpeó a otro en el que viajaba el pequeño sujeto con una silla infantil en el asiento trasero.

El bebé murió dos días después del incidente debido a las graves heridas. Su hermanito de 8 años también sufrió graves lesiones en el hombro, que posteriormente requirieron una importante cirugía reconstructiva.

Asimismo, el juzgado le prohibió, tras cumplir su sentencia, conducir durante un total de diez años y seis meses y medio y deberá realizar un examen de conducción exhaustivo antes de poder volver a manejar un auto.

Iliev ya había recibido multas por exceso de velocidad y por usar el teléfono móvil mientras conducía.

¿CÓMO LO DESCUBRIERON?

Luego de comprobar que no estaba bajo los efectos de alcohol o drogas, y tras revisar sus antecedentes de multas, los investigadores apuntaron hacia sus dos teléfonos.

No tardaron mucho en descubrir que la aplicación TikTok estaba en uso y que se estaba reproduciendo un vídeo.

Asimismo, determinaron que los otros vehículos implicados podría haber hecho nada para evitar que se produjera la colisión.

Durante el interrogatorio, Iliev proporcionó una declaración preparada a los agentes y luego se negó a hacer comentarios a todas las demás preguntas que se le formularon.